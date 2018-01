Sport

"Ich fühle mich großartig": Djokovic beendet Leidenszeit mit Sieg

Ein halbes Jahr steht Tennisprofi Novak Djokovic nicht auf dem Platz - sein Ellenbogen schmerzt zu sehr. Rechtzeitig vor den Australian Open feiert er nun ein ermutigendes Comeback. Und genießt die Rückkehr auf die große Bühne sichtlich. Auch Rafael Nadal meldet sich zurück.

Die Bandage am rechten Ellbogen erinnerte an seine lange Leidenszeit, doch auf dem Platz war bei Novak Djokovic von einer Verletzung nicht mehr viel zu spüren. Sechs Monate nach seinem bis dahin letzten Match ist der ehemalige Weltranglistenerste auf den Tennisplatz zurückkehrt. Die Hoffnungen wachsen, dass einer der Top-Stars der Szene bei den am Montag beginnenden Australian Open an den Start gehen wird.

"Ich fühle mich großartig", sagte Djokovic nach seinem Auftritt beim Einladungsturnier Kooyong Classic in Melbourne. 6:1 und 6:4 hieß es am Ende einer überraschend starken Vorstellung gegen den allerdings gesundheitlich angeschlagenen Weltranglistenfünften Dominic Thiem aus Österreich. "Ich hoffe, dass in den nächsten vier, fünf Tagen alles gut läuft und ich bereit für die Australian Open bin", sagte der 30-Jährige: "Ich möchte nicht zu zuversichtlich sein, aber ich bin sehr glücklich damit, wie es heute gelaufen ist. Das ist alles, was ich sagen kann. Stand jetzt bin ich dabei."

Ellenbogen brauchte Zeit zur Erholung

Djokovic war dabei deutlich anzumerken, wie sehr er die Rückkehr genoss. Lachend gab er Interviews, erfüllte Dutzende Autogrammwünsche. Dabei hatte es noch vor wenigen Tagen ausgesehen, als wäre der Verzicht auf die Australian Open nur eine Frage der Zeit. Wie schon in den vergangenen Monaten spielte der Ellbogen nicht mit. Seinen Start beim Einladungsturnier in Abu Dhabi Anfang des Jahres hatte Djokovic kurzfristig absagen müssen. "Es gab Zweifel. Speziell, als ich in der ersten Woche des Jahres nicht spielen konnte. Ich persönlich wusste nicht, was passieren würde", gab Djokovic offen zu: "Wir haben es weiter behandelt und uns natürlich eine Menge Gedanken gemacht. Der Ellbogen hat mehr Zeit zur Erholung gebraucht."

Seit Wimbledon hat Djokovic einiges umgestellt, um wieder an seine Glanzzeit anzuknüpfen. Er verpflichtete den Ex-Profi Radek Stepanek als Ergänzung zu seinem Trainerteam um Andre Agassi. Zusätzlich kümmern sich ein neuer Physiotherapeut und ein neuer Fitnesstrainer um den 30-Jährigen. Er habe sich erstmals "mental, physisch und emotional" entspannen können, hatte er erklärt. Offenbar mit Erfolg - gerade noch rechtzeitig.

Auch Nadal ist wieder in Form

Ebenfalls in Kooyong zeigte sich auch sein Dauerrivale Rafael Nadal wieder in Form. Auch er hatte das Show-Turnier in Abu Dhabi wegen einer langwierigen Verletzung abgesagt. Beim Weltranglistenersten zwickt das Knie. Mal wieder. Doch auch Nadal scheint fit für Melbourne. Zwar verlor er sein erstes Match des Jahres 4:6, 5:7 gegen den Franzosen Richard Gasquet, viel wichtiger aber: "Das Knie ist in Ordnung."

Von den "Big Four" wird nach derzeitigem Stand nur Andy Murray beim großen Saisonauftakt Australian Open fehlen. Die Hüftverletzung des Schotten hatte sich nicht gebessert, er musste sich einer Operation unterziehen und fällt bis Mitte des Jahres aus.

Quelle: n-tv.de