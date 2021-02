Klete Keller ist zweifacher olympischer Goldmedaillengewinner. Doch die Zukunft des einstigen Spitzenathleten könnte weniger glänzend werden: Keller soll am Sturm auf das Kapitol beteiligt gewesen sein, dem Sportler droht eine lange Haftstrafe.

Der zweifache Schwimm-Olympiasieger Klete Keller muss sich nach dem Sturm aufs Kapitol einer umfangreichen Anklage stellen: In sieben Punkten, die im Zusammenhang mit den Unruhen am 6. Januar im US-Kapitol stehen, muss sich Keller verantworten, wie US-Medien übereinstimmend berichten.

Die Anklage vor dem US-Bezirksgericht des District of Columbia lautet auf Beteiligung an zivilen Unruhen, Behinderung eines offiziellen Verfahrens, Betreten eines gesperrten Gebäudes, ordnungswidriges Verhalten in einem gesperrten Gebäude, ordnungswidriges Verhalten in einem Gebäude des Kapitols, Behinderung des Durchgangs durch das Kapitol und Demonstrieren im Kapitol.

Zunächst hatten die Bundesbehörden Keller wegen dreier Verbrechen angeklagt, doch die Staatsanwälte legten den Fall einer Grand Jury vor, die weitere und härtere Anklagepunkte zu prüfen hatte. Am Mittwoch gab die Grand Jury die erweiterte Anklage zurück. Laut "Washington Post" könnte die Anklage nun eine Höchststrafe von bis zu 30 Jahren nach sich ziehen.

Die Bundespolizei FBI hatte es laut Haftbefehl als erwiesen angesehen, dass der fünfmalige Medaillengewinner bei Olympischen Spielen eine der zahlreichen Personen war, die im Januar ins Parlament der USA eingedrungen waren und sich Anweisungen der Polizei widersetzt hatten. Das FBI stützt sich dabei auf Videoaufnahmen, wie aus einem veröffentlichten Dokument hervorgeht. Keller soll bei dem Aufruhr seine "Team USA"-Jacke getragen haben, die ihn als Mitglied der US-amerikanischen Olympiamannschaft auswies.

Der 38 Jahre alte Keller gewann 2004 Olympia-Gold mit Superstar Michael Phelps, Ryan Lochte und Peter Vanderkaay in der 800-Meter-Freistil-Staffel und war auch 2008 Teil des Sieger-Teams, kam im Finale aber nicht zum Einsatz. Darüber hinaus holte er bei Olympischen Spielen noch eine Silber- und zwei Bronzemedaillen. Das Fachmagazin "Swimming World" berichtete, Keller sei ein treuer Anhänger Trumps und habe sich in der Vergangenheit öffentlich zum abgewählten US-Präsidenten bekannt. Seine Kanäle in den sozialen Medien sind allerdings gelöscht worden oder nicht mehr aufrufbar.