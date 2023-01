Er bricht auf dem Spielfeld zusammen, erleidt einen Herzstillstand und muss ins künstliche Koma versetzt werden – die dramatische Geschichte von NFL-Profi Damar Hamlin geht um die Welt. Jetzt gibt es gute Nachrichten: Hamlin ist wieder bei Bewusstsein, sein Zustand aber bleibt kritisch.

Der Zustand des nach einem Herzstillstand weiter auf der Intensivstation liegenden NFL-Profis Damar Hamlin verbessert sich offenbar deutlich. Nach Angaben der behandelnden Mediziner des Universitäts-Krankenhauses von Cincinnati habe Hamlin in den vergangenen 24 Stunden "bemerkenswerte Verbesserungen gezeigt", teilten die Buffalo Bills mit.

Der 24-Jährige habe am Morgen begonnen aufzuwachen, erklärte einer der behandelnden Mediziner bei einer Pressekonferenz und es scheine, dass seine neurologischen Funktionen intakt seien. "Wir sind sehr stolz, das sagen zu können und freuen uns sehr für ihn, für seine Familie und die Buffalo Bills", meinte Timothy Pritts. Hamlin müsse immer noch "signifikante Fortschritte machen, aber das markierte schon einen Wendepunkt."

Der Verteidiger sei dennoch weiter in einem kritischen Zustand. Hamlin hatte bei einem Spiel der NFL am vergangenen Montag einen Herzstillstand erlitten. Sein Freund und Marketingberater Jordon Rooney zeigte sich vorsichtig optimistisch. "Im Moment bewegen sich die Dinge in eine positive Richtung", sagte er.

"Haben wir gewonnen?"

Hamlin ist laut den Ärzten noch nicht in der Lage, zu sprechen, er kann sich jedoch mithilfe eines Schreib-Pads verständigen. Der NFL-Star drückte Familienmitgliedern, Freunden und Ärzten aber bereits die Hände. "Haben wir gewonnen?", soll der 24-Jährige gefragt haben, nachdem er aus dem künstlichen Koma aufwachte. "Ja, du hast gewonnen. Du hast das Spiel des Lebens gewonnen", antwortete ihm daraufhin offenbar einer der Ärzte. Hamlin kann seine Hände und Füße bewegen, es gebe zudem keine Anzeichen für Hirnschäden.

Wieso genau der Safety im Spiel seiner Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals einen Herzstillstand erlitt, ist aktuell noch immer unklar. Hamlin war während des Spiels nach einer gewöhnlichen Verteidigungsaktion zusammengebrochen. Die Partie wurde beim Stand von 7:3 für die Bengals abgebrochen.