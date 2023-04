Die Los Angeles Lakers schaffen es über den Umweg doch noch in die Playoffs der NBA. Der Sieg über die Minnesota Timberwolves steht lange auf der Kippe. Am Ende trumpft Dennis Schröder auf. Sein spektakulärer Dreier wird indes von Mike Conley beeindruckend gekontert.

Angeführt von Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder haben die Los Angeles Lakers nach einer dramatischen Partie die Playoffs in der NBA erreicht. Der Rekordmeister siegte im Play-in-Spiel gegen die Minnesota Timberwolves auch dank wichtiger Körbe von Schröder mit 108:102 nach Verlängerung und trifft in der ersten K.-o.-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga ab Sonntag nun auf die Memphis Grizzlies.

Schröder erzielte 21 Punkte und sah schon wie der umjubelte Matchwinner aus, als er 1,4 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit einen Dreier zum vermeintlichen Sieg verwandelte - ehe die Timberwolves nach einem leichtsinnigen Foul von Anthony Davis und drei verwandelten Freiwürfen von Spielmacher Mike Conley 0,1 Sekunden vor Ablauf der Uhr doch die Verlängerung erzwangen. In der Overtime ließen die Lakers um NBA-Topscorer LeBron James (30 Punkte, zehn Rebounds) dann kaum noch Zweifel am Heimsieg aufkommen. Dem zweiten Superstar im Team, Anthony Davis, gelangen 24 Zähler.

Die Lakers waren in der Hauptrunde Siebter im Westen geworden und hatten die direkte Qualifikation für die Playoffs verpasst. Minnesota muss nun gegen den Sieger der Partie zwischen den New Orleans Pelicans und den Oklahoma City Thunder um ein Playoff-Ticket kämpfen. Neben den Lakers buchten auch die Atlanta Hawks ihren Platz in der K.-o.-Runde, angeführt von Trae Young (25 Punkte) gewannen die Hawks 116:105 bei den Miami Heat. Atlanta trifft in der ersten Playoff-Runde auf die Boston Celtics.

Die Heat, vergangene Saison noch im Finale der Eastern Conference, haben in der Nacht zu Samstag noch eine weitere Chance, doch noch an den Playoffs teilzunehmen. Dann muss das Team gegen den Sieger der Partie zwischen den Toronto Raptors und den Chicago Bulls antreten.