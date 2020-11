Vor dem Auftakt des legendären US Masters gelingt Jon Rahm ein Hole-in-one für die Geschichtsbücher. Mit einem spektakulären Schlag lässt der spanische Profi-Golfer an seinem Geburtstag den Ball übers Wasser tanzen und versenkt ihn mit unglaublicher Präzision ins Loch.

Der spanische Golfprofi Jon Rahm hat beim US Masters in Augusta mit einem spektakulären Hole-in-one für Aufsehen gesorgt. Am 16. Loch hüpfte sein Ball nach dem flachen Abschlag zunächst dreimal über das Wasser, ehe er wieder auf dem Grün landete und dort ins Loch rollte.

Einziger Haken: Der Schlag gelang dem Weltranglistenzweiten, der auch noch seinen 26. Geburtstag feierte, "nur" im Training. Beim Masters gehört es zur Tradition, am berühmten 16. Loch den Ball zumindest im Training über den See springen zu lassen und möglichst nahe an das Loch zu legen. Rahm gelang dies nun in Perfektion.

Favoriten auf den Masters-Titel gibt es viele. Der aktuelle US-Open-Sieger und Kraftprotz Bryson DeChambeau aus den USA zum Beispiel. Oder Nordirlands Golfstar Rory McIlroy, der endlich auch einmal das grüne Sieger-Jackett überziehen möchte. Auch der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson aus den USA oder sein ärgster Verfolger, Jon Rahm, gelten als chancenreich. Doch Golf-Routinier und Woods-Intimus Mark O`Meara warnte unlängst die Konkurrenz: "Schreibe niemals einen Tiger Woods ab!"