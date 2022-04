Bradley Wiggins gewinnt 2012 die Tour de France und eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in London. Nun sagt der ehemalige britische Rad-Profi, er sei im Jugendalter von einem Coach sexuell belästigt worden. Zuhause habe er damals auch unter einem gewalttätigen Stiefvater gelitten.

Der frühere Tour-de-France-Sieger Bradley Wiggins hat Missbrauchsvorwürfe gegen einen Jugendtrainer erhoben. Er sei im Alter von 13 Jahren von einem Coach sexuell belästigt worden, erklärte Wiggins in einem Interview mit "Men's Health UK": "Es hat mich als Erwachsener stark beeinflusst ... ich habe es beerdigt."

Betroffene oder Menschen, die einen Missbrauch vermuten, können sich kostenfrei und anonym an das Hilfetelefon Sexueller Missbrauch wenden: 0800-22 55 530. Weitere Infos zu Beratungs- und Hilfeangeboten vor Ort gibt es unter: www.hilfeportal-missbrauch.de

Auch unter dem Verhalten seines Stiefvaters habe er stark gelitten, so Wiggins, der 2012 als erster Brite die Frankreich-Rundfahrt gewonnen hatte. "Er war sehr gewalttätig zu mir, nannte mich 'Schwuchtel', weil ich Rad-Bekleidung trug", sagte Wiggins. Er habe deshalb nicht mit seinem Stiefvater über den Missbrauch durch seinen Coach sprechen können. Als Jugendlicher sei er "ein Einzelgänger" gewesen, so der 41-Jährige: "Ich wollte bloß weg aus diesem Umfeld. Ich habe mich abgeschottet. Ich war in vielerlei Hinsicht ein merkwürdiger Teenager."

Der britische Radsportverband sicherte Wiggins seine volle Unterstützung zu. "Wir sind zutiefst besorgt über den von Sir Bradley Wiggins angesprochenen Vorfall. Unsere Mitarbeiter haben sich heute mit ihm in Verbindung gesetzt, um ihm unsere volle Unterstützung anzubieten", teilte der Verband mit.

Wiggins feierte neben seinem Tour-Triumph auch auf der Bahn zahlreiche Erfolge. Zwischen 2004 und 2016 gewann er unter anderem fünf olympische Goldmedaillen.