Andreas Wellinger findet einer nach schwierigen Zeit seine Topform langsam wieder und sorgt für das beste deutsche Ergebnis beim Skispringen in Engelberg. Karl Geiger ist dagegen kurz vor der Vierschanzentournee sichtbar unzufrieden.

Karl Geiger schlug wütend beide Hände auf die Oberschenkel und schüttelte mit frostiger Miene den Kopf: Im bitterkalten Engelberg hat Deutschlands Skisprungstar zwölf Tage vor Beginn der Vierschanzentournee nicht den erhofften Durchbruch geschafft. Während Olympiasieger Andreas Wellinger mit Platz sechs bei Teil eins der Generalprobe in der Schweiz für den deutschen Lichtblick sorgte, trennt Geiger von der Weltspitze weiter ein Stück.

"Ich merke, dass ich nicht so weit weg bin. Aber ich kriege es einfach nicht auf den Schanzentisch", haderte der Oberstdorfer nach seinem 22. Platz und einem wackligen zweiten Sprung: "Ich habe es noch runtergerettet, aber es stinkt mir, dass ich den Tisch nicht erwischt habe." Während die derzeit allerbesten Springer um den slowenischen Tagessieger Anze Lanisek und Polens zweitplatzierten Weltcup-Spitzenreiter Dawid Kubacki die größten Tournee-Favoriten zu sein scheinen, sieht es beim Olympiadritten Geiger nicht nach einem Angriff auf den Goldadler aus.

"Es geht mal besser, mal schlechter. Man darf sich nicht runterbringen lassen", sagte Geiger, dem die Engelberger Gross-Titlis-Schanze eigentlich liegt: 2018 feierte der Allgäuer hier seinen ersten Karrieresieg, im Vorjahr den bislang letzten Erfolg eines Deutschen.

Eisenbichler versucht, das Positive zu sehen

Davon war Wellinger trotz seines besten Saisonergebnisses und einer bemerkenswerten Leistungssteigerung deutlich entfernt, was seine Freude nicht trübte. "Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen. Aber dass es so schnell besser wird, überrascht mich", sagte der 27 Jahre alte Ruhpoldinger und feierte vor allem seinen zweiten Flug auf 139,0 Meter: "Der war einfach geil."

Mit 295,1 Punkten fehlten Wellinger rund zehn Meter zu Platz drei. Lanisek (320,3) siegte mit Flügen auf 139,5 und 142,0 Meter vor Kubacki (317,0) - beide haben nun drei Saisonsiege auf dem Konto. Dritter wurde Normalschanzen-Weltmeister Piotr Zyla (Polen/312,3). Routinier Pius Paschke belegte als zweitbester Deutscher den elften Platz. Stephan Leyhe kam auf Rang 17. Der sechsmalige Weltmeister Markus Eisenbichler belegte den 27. Rang.

"Ich bin damit natürlich nicht zufrieden", sagte Eisenbichler, "aber ich muss es nehmen, wie es ist. Es war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ich muss auch mal das Positive sehen und nicht immer sagen: Ich kann doch mehr." Dass Eisenbichler und vor allem Geiger mehr können, das können sie nur noch einmal zeigen: Am Sonntag (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) findet in Engelberg das letzte Springen vor dem Tourneestart am 29. Dezember in Oberstdorf statt.