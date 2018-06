Sport

"Sweep" gegen Cleveland: Golden State Warriors erneut NBA-Champion

Die Warriors lassen keinen Zweifel daran, wer das dominanteste Team in der Nordamerikanischen Profiliga ist. Mit einem 4:0 fegen sie die Cleveland Cavaliers vom Court. Auch deren Superstar hatte ihnen im letzten Spiel nichts mehr entgegen zu setzen.

Die Golden State Warriors haben ihren Titel in der Basketball-Profiliga NBA erfolgreich verteidigt. Das Team um die Superstars Stephen Curry und Kevin Durant entschied das vierte aufeinanderfolgende Finalduell gegen die Cleveland Cavaliers durch einen 108:85-Sieg beim Dauerrivalen auf schnellstem Wege für sich, erstmals seit 2007 endete die Best-of-seven-Serie um die Meisterschaft wieder mit 4:0.

Damals hatte Cleveland gegen die San Antonio Spurs einen sogenannten Sweep kassiert. "Sie hatten ein paar Runs, aber über die 48 Minuten haben wir es geregelt", sagte Curry. Als wertvollster Spieler der Finalserie (MVP) wurde wie im vergangenen Jahr Durant ausgezeichnet. Die Warriors triumphierten zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren, für die Franchise aus Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien ist es der insgesamt sechste Titel nach 1947, 1956, 1975, 2015 und 2017. Erfolgreicher waren seit der NBA-Gründung nur die Boston Celtics (17) und die Los Angeles Lakers (16), gleichauf mit Golden State liegen die Chicago Bulls (6).

Cleveland um den dreimaligen Finals-MVP LeBron James konnte das vierte Spiel bis zur Pause offen gestalten, hatte den starken Warriors aber ab dem dritten Viertel (13:25) nichts mehr entgegenzusetzen. Vor allem Curry, mit 37 Punkten Topscorer des Abends, war kaum zu stoppen. Schon früh war in der Quicken Loans Arena klar, dass Cleveland keine Chance mehr auf seinen zweiten Meistertitel nach 2016 hat.

Bester Werfer bei den Cavaliers war wie so oft Superstar James (23 Punkte), dessen Zukunft völlig offen ist. Der dreimalige NBA-Champion aus Akron/Ohio kann seinen Heimatverein trotz laufenden Vertrages per Option verlassen. Ein Abschied gilt als wahrscheinlich. Vier Minuten vor dem Spielende nahm der 33-Jährige unter "MVP"-Rufen des Publikums auf der Bank Platz, das Duell war zu diesem Zeitpunkt längst entschieden. Steve Kerr, als Spieler bereits fünfmal Champion, führte die Warriors bereits zum dritten Mal in seiner Amtszeit zum Titel. Im Vorjahr hatte Golden State 4:1 gewonnen.

