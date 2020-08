Scott Scheffler ist 24 Jahre alt, die Nummer 45 der Weltrangliste - und erst der elfte Spieler in der Geschichte des Profigolf, der für eine Runde weniger als 60 Schläge benötigte. Gut, dass gerade noch rechtzeitig jemand aufgetaucht ist, um diese Leistung zu dokumentieren.

US-Golfer Scottie Scheffler ist der elfte Profi, der in der Geschichte der PGA-Tour eine Runde mit weniger als 60 Schlägen beendet hat. Der 24-Jährige, 45. der Weltrangliste, schaffte am Freitag beim Turnier in Boston eine 59er-Traumrunde. Scheffler spielte auf den 18 Bahnen des Par-71-Kurs zwölf Birdies und sechs Pars. Die PGA Tour führt Scheffler noch als Rookie: der Texaner ist erst seit 2018 Profi und spielt in diesem Jahr seine erste Saison unter den besten Golfspielern der Welt.

"Heute war offensichtlich ein guter Tag auf der Runde", sagte Scheffler - angesichts der historischen Leistung eine Bewerbung für die Untertreibung des Jahres. "Ich hatte einen wirklich guten Start. Ich habe einen Haufen Birdies auf den ersten neun Löchern gespielt. Dann setzte sich der gute Laufe einfach irgendwie fort. Ich habe das Momentum nie wirklich verloren, was sehr schön war."

Die großartige Runde Schefflers wäre fast weitestgehend unbemerkt geblieben: "Da draußen war niemand, der unsere Gruppe beobachtete, bis zur 17, wo einige Kameras auftauchten. Wir waren also so ziemlich einfach nur da draußen und hatten Spaß, hingen herum. Wir spielten einfach nur Golf, wirklich." Ziemlich gut. Erst in der vergangenen Woche hatte Scheffler mit einem geteilten vierten Platz bei der PGA Championship den bisher größten Erfolg seiner kurzen Profi-Laufbahn gefeiert.

An Tag zwei des ersten Playoff-Turniers des millionenschweren FedExCups im TPC Boston hätte es beinahe ein Novum auf der US-Tour gegeben: Der ehemalige Weltranglistenerste Dustin Johnson verpasste mit seinem letzten Schlag die Chance auf eine weitere 59er-Runde und spielte am Ende eine 60. Noch nie haben zwei Spieler in der Geschichte der PGA-Tour bei einem Turnier eine Runde mit weniger als jeweils 60 Schlägen beendet.

Jim Furyk aus den USA ist der einzige Profi, dem das Kunststück zweimal gelang. 2013 spielte er in Lake Forest/US-Bundesstaat Illinois eine 59er-Runde. Drei Jahre später gelang ihm in Cromwell/US-Bundesstaat Connecticut mit 58 Schlägen die bislang niedrigste Runde.