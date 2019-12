Seit vier Jahren wartet Ex-Weltmeister Adrian Lewis auf einen Viertelfinal-Einzug bei der Darts-WM. Auch bei der diesjährigen Ausgabe scheitert der Engländer: Gegen den Belgier Dimitri van den Bergh vergibt eine hohe Führung.

Der zweimalige Weltmeister Adrian Lewis aus England ist bei der Darts-WM in London schon im Achtelfinale ausgeschieden. "Jackpot" verlor am Nachmittag im Alexandra Palace mit 3:4 gegen den Belgier Dimitri van den Bergh und verpasste damit den ersten Viertelfinal-Einzug seit vier Jahren.

Favorit Lewis hatte bereits mit 2:0 und 3:1 nach Sätzen in Führung gelegen. Van den Bergh trifft am Sonntag (13.30 Uhr/Sport1 und Dazn) auf den aufstrebenden Engländer Nathan Aspinall, der am Freitag Ex-Weltmeister Gary Anderson aus Schottland mit 4:2 bezwungen hatte.

Die drei deutschen Spieler Max Hopp, Gabriel Clemens und Nico Kurz waren allesamt schon vor den Weihnachtstagen ausgeschieden.

