Die US Open starten und die Zahl der deutschen Teilnehmer reduziert sich bereits in Runde eins merklich. Für eine positive Überraschung sorgt ein deutscher Qualifikant, für gewohnte Souveränität der Titelverteidiger.

Philipp Kohlschreiber ist bei den US Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 35 Jahre alte Augsburger musste sich in New York dem an Nummer 25 gesetzten Franzosen Lucas Pouille mit 3:6, 6:4, 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Im vergangenen Jahr hatte der Routinier beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison noch das Achtelfinale erreicht. Kohlschreiber setzte damit sein schwaches Jahr 2019 fort, in dem er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

Qualifikant mit Krämpfen

Qualifikant Dominik Koepfer erreichte als erster deutscher Tennisprofi die zweite Runde. Der 25-Jährige setzte sich gegen den Spanier Jaume Munar mit 6:4, 7:6 (7:2), 5:7, 7:5 durch und hat damit wie bei seiner Grand-Slam-Premiere in Wimbledon die erste Runde überstanden.

Koepfer benötigte 3:33 Stunden für seinen Erfolg und überwand dabei auch einige Krämpfe in den Oberschenkeln. Koepfer trifft nun auf den Amerikaner Reilly Opelka, der überraschend gegen den an Nummer elf gesetzten Italiener Fabio Fognini gewann.

Favoriten ohne Probleme

Titelverteidiger Novak Djokovic zog dagegen ohne Mühe in die zweite Runde ein. Der Serbe gewann seine Auftaktpartie gegen Roberto Carballes Baena aus Spanien mit 6:4, 6:1, 6:4. Der Weltranglisten-Erste benötigte nur 1:52 Stunden für seinen Erfolg.

Keine Schwierigkeiten hatte auch Geheimfavorit Daniil Medwedew. Der Russe siegte gegen den Inder Prajnesh Gunneswaran 6:4, 6:1, 6:2.

Siegemund weiter

Nach dem Aus von Angelique Kerber hat Laura Siegemund als erste deutsche Tennisspielerin ihr Auftaktmatch gewonnen. Die 31-Jährige aus Metzingen drehte die Partie gegen die polnische Qualifikantin Magdalena Frech nach Satzrückstand und siegte 5:7, 6:3, 6:4. Nach 2016 steht Siegemund zum zweiten Mal in der zweiten Runde in Flushing Meadows.

Dort bekommt sie es mit der an Position 20 gesetzten US-Amerikanerin Sofia Kenin zu tun. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber hatte zuvor 5:7, 6:0, 4:6 gegen die Französin Kristina Mladenovic verloren. Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 26), Andrea Petkovic (Darmstadt) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) starten am Dienstag ins Turnier.