Bronny James im März dieses Jahres: Der Spross von Superstar LeBron James strebt selbst in die NBA.

Schock im Hause James: Der erst 18-jährige Sohn des Basketball-Superstars LeBron James wird nach einem Herzstillstand ins Krankenhaus eingeliefert. Bronny bricht beim Training einfach zusammen. Dem jungen Talent werden Chancen auf eine Verpflichtung in der NBA nachgesagt.

Bronny James, ältester Sohn von NBA-Superstar LeBron James, befindet sich nach einem im Training erlittenen Herzstillstand im stabilen Zustand. Dies geht aus einem Statement eines Sprechers der Familie hervor, welches mehrere US-Medien zitierten. Demnach soll Bronny James während einer Einheit am Montag mit seinem College-Basketballteam der University of Southern California (USC) zusammengebrochen sein.

"Das medizinische Personal war in der Lage, Bronny zu behandeln und ihn in ein Krankenhaus zu bringen", heißt es weiter: "Sein Zustand ist jetzt stabil und er liegt nicht mehr auf der Intensivstation." Man bitte "um Respekt und Privatsphäre für die Familie James". Bronnys Eltern LeBron und Savannah "möchten dem medizinischen und sportlichen Personal der USC öffentlich ihren tiefsten Dank und ihre Wertschätzung für ihre unglaubliche Arbeit und ihr Engagement für die Sicherheit ihrer Athleten aussprechen".

Das US-Promiportal TMZ berichtet unter Berufung auf anonyme Quellen, dass der Notruf in der Trainingshalle des Teams am Montag gegen 9.30 Uhr gewählt worden sei. Bronny James sei bewusstlos gewesen und mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden.

Bronny James hatte im Mai erklärt, für die USC Trojans spielen zu wollen, nachdem er sich zu einem der besten Spieler im US-Highschool-Basketball entwickelt hatte. Laut Experten könnte der 18-Jährige im NBA-Draft 2024 als eines der ersten zehn Talente ausgewählt werden. Sein berühmter Vater steht derzeit bei den Los Angeles Lakers unter Vertrag. In früheren Interviews hatte der 38-Jährige angegeben, sein Wunsch sei es, eines Tages mit seinem Sohn in einer Liga zu spielen.