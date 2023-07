Für gleich fünf Fahrer endet die 14. Etappe der Tour de France schon nach wenigen Kilometern schmerzhaft, sie müssen das Rennen aufgeben. Ein Massensturz veranlasst die Tour-Organisation sogar dazu, das komplette Feld vorübergehend anzuhalten.

Die 14. Etappe der Tour de France ist wegen eines Massensturzes vorübergehend gestoppt worden. Etwa fünf Kilometer nach dem scharfen Start in Annemasse stürzte ein Großteil des Feldes in einer Abfahrt. Die Tour-Organisation neutralisierte das Rennen umgehend und stoppte die Fahrer. Nach etwa 23 Minuten wurde das Rennen mit einer zwei Kilometer langen neutralen Phase fortgesetzt. Es war der erste Massensturz bei der diesjährigen Tour.

Der Spanier Antonio Pedrero und der Südafrikaner Louis Meintjes mussten das Rennen unmittelbar aufgeben und ins Krankenhaus gebracht werden. Bei Meintjes wurde ein Schlüsselbeinbruch umgehend bestätigt. Der 31-Jährige lag auf Platz 13 der Gesamtwertung und war der Kapitän der Intermarché-Mannschaft mit dem Augsburger Georg Zimmermann. Der kolumbianische Meister Esteban Chaves sowie James Shaw gaben wenige Kilometer nach dem Re-Start ebenfalls auf.

Der Massensturz wurde offenbar durch einen Fahrfehler ausgelöst. Nahezu jedes Team war involviert, sodass sich Renndirektor Christian Prudhomme zur Neutralisiation veranlasst sah. Die Sportdirektoren lobten diesen Schritt, der bei der Tour selten ist. Die Rennärzte kümmerten sich um die gut 20 gestürzten Fahrer, die teilweise großflächige Schürfwunden erlitten.

In einer darauffolgenden Abfahrt erwischte es den Fernsehbildern zufolge dann den nächsten Top-Fahrer. Romain Bardet vom Team dsm-firmenich war in einer Linkskurve schwer gestürzt und womöglich sogar gegen einen Mast am Straßenrand geprallt. Ärzte kümmerten sich um den Franzosen, der 2016 als Zweiter und 2017 als Dritter jeweils aufs Podium der Tour gefahren war und sie im Vorjahr als Sechster beendet hatte. Kurz darauf folgte die Gewissheit: Auch Bardet muss aufgeben. Immerhin zeigten die TV-Kameras den 32-Jährigen im Gespräch, die ersten Befürchtungen einer schlimmeren Verletzung bewahrheiteten sich somit augenscheinlich nicht.

In der Vergangenheit hatten derweil eher externe Faktoren für einen Rennstopp gesorgt. Mal blockierten Umweltaktivisten die Straße, mal streikten die Fahrer für mehr Sicherheit auf der Straße. Bei der Tour 2019 musste die Etappe nach Tignes wegen eines Erdrutsches abgebrochen werden.