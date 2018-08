Sport

Diskus-Doppelerfolg für DLV: Müller und Craft holen Silber und Bronze

Die Diskuswerferinnen Nadine Müller und Shanice Craft gewinnen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin die Silber- und Bronzemedaille. Sie müssen sich nur der Kroatin Sandra Perkovic geschlagen geben.

Nadine Müller lief jubelnd über die blaue Laufbahn und konnte ihr Glück kaum fassen: Mit 63,00 Metern hatte sich die Hallenserin bei der EM in Berlin nach einem packenden Diskus-Finale Silber gesichert. Die deutsche Meisterin Shanice Craft (62,46) holte Bronze, Claudine Vita machte als Vierte (61,25) den starken Auftritt des deutschen Trios perfekt. "Ich habe gezeigt, was ich kann. Jetzt fahre ich mit Silber nach Hause, ich bin super-happy", sagte Müller. Craft meinte nur: "Bronze ist geil!"

Gold sicherte sich erwartungsgemäß Sandra Perkovic mit 67,62 Metern. Die Kroatin setzte ihre beeindruckende Siegesserie fort. Die zweimalige Olympiasiegern und Weltmeisterin holte sich zum fünften Mal in Folge EM-Gold. Noch nie konnte eine Athletin oder ein Athlet zuvor fünf EM-Titel bei Europameisterschaften gewinnen.

Müller präsentierte sich von Beginn an bärenstark und jagte den Diskus in den ersten beiden Versuchen auf starke 62,00 Meter und 63,00 Meter. Top-Favoritin Perkovic wirkte irritiert, fand zunächst überhaupt nicht zu ihrer Form und übernahm erst im vierten Versuch die Führung, die sie nicht mehr abgeben sollte. Craft war bei internationalen Meisterschaften mal wieder in Top-Form und holte sich bereits ihre dritte EM-Medaille in Folge.

Am Ende war Müller völlig aus dem Häuschen, obwohl sie nicht zum ersten Mal bei internationalen Meisterschaften auf dem Podium stand. Bei der EM 2012 in Helsinki und der WM 2015 in Peking hatte sie Bronze gewonnen, bei der WM 2011 in Daegu/Südkorea sogar Silber. Bei deutschen Meisterschaften konnte sich die 1,93 Meter große Müller bereits sechs Mal den Titel sichern.

Quelle: n-tv.de