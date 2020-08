Was war denn da los? Milwaukees Superstar Giannis Antetokounmpo verliert einmal mehr die Nerven. Opfer seiner harten und sinnlosen Attacke ist diesmal Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner. Dem 25-jährigen Griechen droht für seine Kopfnuss nun eine Strafe der NBA.

MVP-Kandidat Giannis Antetokounmpo hat sich mit Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner angelegt, ihm eine Kopfnuss verpasst und ist dafür vom Feld gestellt worden. Auslöser des Ausrasters im zweiten Viertel beim im Grunde bedeutungslosen Spiel des Titelfavoriten Milwaukee Bucks gegen Wagners bereits ohne Playoff-Chancen verbliebene Washington Wizards waren dem Augenschein nach zwei Zweikämpfe.

Erst schob Wagner seinen Gegenspieler unter dem Korb der Bucks mit dem Körper aus dem Weg für einen Offensiv-Rebound, im Gegenzug lief der Grieche scheinbar absichtlich in den von Wagner gestellten Block und bekam ein Foul gepfiffen. Schon in dieser Szene waren die Köpfe nah beieinander. In der nächsten Unterbrechung ging Antetokounmpo dann sichtlich aufgebracht auf Wagner zu und verpasste ihm vor den Augen von Bucks-Trainer Mike Budenholzer die Kopfnuss.

"Wir sind Menschen und machen Fehler"

"Wenn ich die Uhr zurückdrehen und die Szene wiederholen könnte, würde ich es nicht mehr machen. Aber wir sind alle Menschen und machen Fehler. Ich denke, dass ich das ganze Jahr und meine Karriere über einen guten Job gemacht habe, meine Nerven im Griff zu halten und mich auf das Spiel zu fokussieren. Ich muss davon lernen, nach vorne schauen und weiter guten Basketball spielen", sagte Antetokounmpo.

Wagner reagierte derweil gelassen auf den Vorfall: "Er ist ein wirklich guter Spieler. Ich will ihn natürlich aus dem Spiel haben. Ich versuche nicht absichtlich, ihm unter die Haut zu gehen. Ich versuche nur, hart zu spielen, mir den Arsch aufzureißen, ehrlich." Zum Zeitpunkt der Attacke führten die Bucks deutlich, am Ende gab es ein klares 126:113. Antetokounmpo kassierte ein sogenanntes Flagrant Foul und durfte nicht weiterspielen. Nach ESPN-Angaben war es das insgesamt vierte Mal in seiner NBA-Karriere, dass der 25-Jährige vom Feld gestellt wurde. Ihm droht eine Strafe durch die NBA.

Lillard bezwingt Dallas im Alleingang

Derweil lieferte Damian Lillard von den Portland Trail Blazers die nächste große Show. Gegen den mit 61 Punkten überragenden Spielmacher konnten die Dallas Mavericks mit Nationalspieler Maximilian Kleber nicht mithalten. Die Texaner mussten sich indes nur knapp mit 131:134 geschlagen geben. Für Lillard war es die beste Ausbeute seiner Laufbahn. Kleber kam von der Bank und erzielte zwölf Punkte. Bester Dallas-Werfer war Kristaps Porzingis, der trotz seiner 36 Punkte die Niederlage nicht abwenden konnte.

Während Dallas bereits für die Playoffs qualifiziert ist, haben die Trail Blazers den achten Platz im Westen gefestigt. Dieser würde zur Teilnahme an der Endrunde berechtigen.