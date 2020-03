Eine Ära geht zu Ende, Tom Brady verlässt nach 20 Jahren die New England Patriots. Der Football-Superstar geht mit 42 Jahren aber nicht in Rente, sondern wechselt den Klub. Ihn zieht es nach Florida zu den Tampa Bay Buccaneers, wo er mit den derzeit besten Passempfängern der Liga zusammen spielen kann.

American-Football-Superstar Tom Brady ist sich nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien mit den Tampa Bay Buccaneers grundsätzlich über einen Wechsel einig. Abgeschlossen werden kann der Transfer erst an diesem Mittwoch um 21 Uhr MEZ, wenn die NFL-Teams offiziell Verträge mit sogenannten Free Agents unterschreiben dürfen. Brady war zum ersten Mal in seiner Karriere auf dem freien Markt.

Der 42 Jahre alte Quarterback spielte in den vergangenen 20 Jahren nur für die New England Patriots und holte in dieser Zeit sechsmal den Titel im Super Bowl. Kein anderer Spieler hat die Meisterschaft in der besten Football-Liga der Welt so oft gewonnen wie der Amerikaner.

Hype um Buccaneers-Tickets

Die virtuelle Warteschlange war lang. (Foto: imago images/ZUMA Wire)

Neben den Buccaneers sollen auch die Los Angeles Chargers Interesse gehabt haben, konnten sich aber wohl nicht durchsetzen. Bei den Buccanneers löst Brady Jameis Winston als Nummer eins auf der Spielmacherposition ab. Tampa hatte den 26-Jährigen im NFL-Draft 2015 als ersten Spieler ausgewählt. Er hatte sich in der abgelaufenen Saison 30 Interceptions, also Würfe zum Gegner, geleistet. Brady verdient künftig den Angaben zufolge etwa 30 Millionen US-Dollar (ca. 27,2 Millionen Euro) jährlich. Auf wie viel Jahre die Zusammenarbeit ausgelegt sein soll, ist noch nicht bekannt. Zusammenspielen wird er dann mit den beiden Receivern Mike Evans und Chris Godwin. Sie zählen zu den besten Passempfängern, die derzeit in der Liga aktiv sind.

Allein das Gerücht über den Wechsel des Superstars zu den Buccaneers brachte dem Klub mächtig Aufmerksamkeit. Nur eine Stunde nach Bekanntwerden der Nachricht versuchten zahlreiche Fans auf dem Portal Ticketmaster an Karten für die Buccaneers-Spiele zu gelangen - es kam zu langen Wartezeiten.

Seit seinem Durchbruch und dem ersten Titelgewinn 2001 prägte der gebürtige Kalifornier Brady mit den New England Patriots die Liga. Zu seinen Erfolgen gehören neben den sechs Triumphen im Super Bowl (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018) drei weitere Finalteilnahmen und vier Auszeichnungen als wertvollster Spieler des Super Bowls.