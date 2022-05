Keine alpine Ski-Weltmeisterschaft in Deutschland: Garmisch-Partenkirchen ist bei der Vergabe des Winter-Highlights 2027 erneut leer ausgegangen. Der oberbayerische Ski-Ort muss sich bei der FIS-Entscheidung der Schweizer Gemeinde Crans-Montana geschlagen geben.

Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2027 finden in Crans-Montana statt, Mitbewerber Garmisch-Partenkirchen, in dem unter anderem die anspruchsvollen Weltcup-Rennen auf der Kandahar stattfinden, ging leer aus. Wie der Internationale Ski-Verband FIS bei seinem Kongress in Mailand bekannt gab, setzte sich die Schweizer Gemeinde gegen ihre drei Konkurrenten durch. Wahlberechtigt waren die 16 Council-Mitglieder der FIS, darunter auch DSV-Präsident Franz Steinle.

"Wir hatten vier hervorragende Bewerbungen, und es war keine leichte Entscheidung. Crans-Montana hat eine spürbare Leidenschaft in seine Bewerbung hineingebracht", teilte die FIS mit: "Die alpine WM 2017 in das Herz des alpinen Sports zu holen, wird eine unglaubliche Chance sein." Garmisch-Partenkirchen, das nur eine einzige Stimme erhielt, musste zwei Jahre nach der erfolglosen Bewerbung für die Titelkämpfe 2025 die nächste Enttäuschung hinnehmen: Damals erhielt das österreichische Saalbach-Hinterglemm den Zuschlag. Garmisch-Partenkirchen war bereits zweimal WM-Gastgeber, 1978 und 2011.

"Unsere Enttäuschung lässt sich nur schwer in Worte fassen", sagte Steinle. Nach der letzten Absage habe man sich ein deutlich besseres Abstimmungsergebnis erhofft. „Mir tut es weh. Vor allem, weil wir ein Angebot gemacht haben, das kein anderer gemacht hat“, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Koch dem BR: „Die FIS hätte die Chance gehabt, neue Wege zu beschreiten. Wollten sie nicht weg vom Gigantismus hin zu etwas Nachhaltigem? Wir hätten es liefern können. Aber es war offenbar nicht gewollt.“ Man habe „das nachhaltigste Konzept“, betonte auch der Vorsitzende des Ski-Clubs Garmisch, Florian Fischer. „Das scheint nicht wichtig zu sein.“

Auch Crans-Montana, bereits 1987 Austragungsort, war 2025 leer ausgegangen. Letztmals hatte vor fünf Jahren in St. Moritz eine WM der Alpinen in der Schweiz stattgefunden. Für 2027 standen zudem erstmals Soldeu in Andorra und Narvik in Norwegen zur Abstimmung. Die anderen Ski-WM‘s ab 2025 wurden wie erwartet formal bestätigt: Oberstdorf richtet 2026 zum siebten Mal die Skiflug-WM 2026 aus, das schwedische Falun die nordische WM 2027 und das Montafon in Österreich die Snowboard- und Ski-Freestyle-WM 2027.