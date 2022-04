16 Verletzte in New York

16 Verletzte in New York Nets schockiert über "furchtbare" U-Bahn-Schießerei

Ein Angriff mit Schusswaffe versetzt New York in Angst und Schrecken - bisher gibt es 16 Verletzte. Nur 800 Meter entfernt von dem Ort der Tragödie trainieren zu dem Zeitpunkt die Brooklyn Nets. Das NBA-Team steht unter Schock - das Play-in-Spiel für die Play-Offs später am Tag findet aber wohl statt.

In New York sind mindestens 16 Menschen bei einem Angriff mit Schusswaffen in einem U-Bahnhof verletzt worden. Zehn der Verletzten seien von Kugeln getroffen worden, teilte die Polizei mit, die den Täter noch immer sucht. Die Schießerei fand in der 36. Straße statt, nur etwa 800 Meter entfernt vom Trainingszentrum der Brooklyn Nets. Die Nachrichten von dem Angriff gingen dem NBA-Team am Dienstagmorgen Ortszeit sehr nahe. Superstar Kevin Durant und seine Teamkollegen reagierten geschockt auf die "verheerende" Nachricht.

"Das ist furchtbar", sagte Durant nach dem Training vor dem Play-in-Spiel für die Play-Offs am Abend gegen die Cleveland Cavaliers. "Ich kenne die Details nicht. Wenn man die Sirenen vor dem Trainingsgelände hört und so viel Aufregung draußen sieht, hofft und betet man das Beste für alle Beteiligten."

Durant erklärte, dass er zunächst per Textmitteilungen von Teammitgliedern von dem Vorfall erfahren habe, aber niemand habe anfangs gewusst, wie schlimm die Situation sie. "Sie schickten uns eine Nachricht, in der sie sagten, dass es vielleicht etwas Verkehr gibt, aber ich wusste nicht warum", sagte Durant. "Und dann schaut man auf sein Telefon und sieht die Nachrichten. Ich hasse Gewalt, ich hasse sinnlose Gewalt. Hoffentlich können wir die Details herausfinden und alle in Sicherheit bringen und jedem die Hilfe geben, die er braucht, aber es ist im Moment eine schwierige Situation."

Die Geräusche von Hubschraubern, die in der Nähe kreisten, und die Sirenen von Polizei- und Krankenwagen waren überall in der Trainingsanlage der Nets zu hören. Trainer Steve Nash sagte, er habe von der Tragödie erst mit dem Beginn des Trainings erfahren. "Es ist offensichtlich ein sehr tragischer Morgen", sagte Nash. "Wir sind am Boden zerstört für die Nachbarschaft und für die direkt Beteiligten. Ich kenne nicht viele Details [...] aber wir sind einfach alle besorgt um alle Beteiligten. Und gleichzeitig versuchen wir, uns vorzubereiten und uns auf unsere Aufgabe zu konzentrieren." Point-Guard Goran Dragic erklärte, er würde es sich nun zweimal überlegen, ob er noch mal mit der U-Bahn fahren würde.

Die Nets bereiteten sich so vor, als ob das Play-in-Spiel wie geplant in Brooklyn stattfinden würde; die Liga beobachtet die Situation weiterhin.