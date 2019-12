Als letzter Deutscher vertritt Nico Kurz bei der Darts-WM die deutschen Farben. In der dritten Runde spielt er über weite Strecken ein großartiges Match. Doch sein Gegner Luke Humphries brilliert besonders im fünften Satz - und erzwingt dadurch Fehler des 22-Jährigen.

Die Darts-Weltmeisterschaft in London ist für die deutschen Profis endgültig vorbei. Debütant Nico Kurz schied in der dritten Runde als letzter Teilnehmer aus. Der Hanauer verlor zu Beginn der Nachmittagssession im Alexandra Palace gegen Englands Luke Humphries mit 2:4. "Er war einen Tick besser. Er hat mir keine Chance gelassen, es sollte nicht sein", sagte Kurz bei Sport1. Er kassierte für den Einzug in die dritte Runde 25.000 Pfund Preisgeld. Kurz lag gegen Humphries mit 2:1 Sätzen in Führung, eine dritte Überraschung nach den Siegen gegen die Engländer James Wilson und Joe Cullen (jeweils 3:1) schien im Bereich des Möglichen.

Nach dem Aus von Max Hopp (3. Runde) und Gabriel Clemens (1. Runde) hat nun auch Kurz den Sprung in das nach Weihnachten beginnende Achtelfinale verpasst. In der Geschichte des Turniers war noch immer kein Deutscher in der Runde der letzten 16. Humphries trifft am Samstag (16.00 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den Belgier Kim Huybrechts, der ebenfalls ungesetzt ist und überraschend im Achtelfinale steht. Darts betreibt der Youngster Kurz bislang nur nebenbei, er arbeitet eigentlich als Industriemechaniker. Auch 2020 will er nach eigener Aussage noch nicht zum Vollzeit-Profi werden.