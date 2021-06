Kurz nach seiner Ankündigung, sich vorerst noch vom Profi-Basketball fernhalten zu wollen, gibt Dirk Nowitzki sein neues Engagement bei den Dallas Mavericks bekannt. Es geht um wichtige Entscheidungen für sein früheres Team.

Basketball-Legende Dirk Nowitzki kehrt gut zwei Jahre nach seinem Karriereende in beratender Funktion zu den Dallas Mavericks zurück. Der Würzburger, der am Samstag 43 Jahre alt wird, wird das Team aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga bei den anstehenden Personalentscheidungen unterstützen, wie die Mavericks am Abend mitteilten.

"(Besitzer) Mark Cuban ist an mich wegen einer Rolle als Sonderberater herangetreten und ich bin froh, die Mavs zu unterstützen", sagte Nowitzki in der Mitteilung. Nowitzki soll bei der Auswahl eines neuen Trainers und Managers helfen. Zuvor war der frühere Meistercoach Rick Carlisle nach 13 Jahren bei den Texanern zurückgetreten. Der Coach hatte mit einem überragenden Nowitzki 2011 den Titel in der NBA geholt. Auch hatte General Manager Donnie Nelson seinen Abschied bekannt gegeben.

"Ich werde sie vermissen"

"Donnie Nelson und Rick Carlisle waren beide Mentoren für mich, haben große Rollen in meiner Karriere und des Teams gespielt und ich werde sie vermissen. Es ist wichtig für mich, dass ich Mark unterstütze und so viel, wie ich kann, dazu beitrage", sagte Nowitzki. Der gebürtige Würzburger, der weiterhin mit seiner Familie in Dallas lebt, hatte seine Profi-Karriere im Jahr 2019 beendet. Zu den Mavericks, die das erste und einzige NBA-Team des Deutschen waren, war er 1999 gestoßen. Nowitzki wurde einmal Meister mit den Mavs, er war 14 Mal All-Star und wurde 2007 als wertvollster Spieler der Liga (MVP) ausgezeichnet.

Zuletzt hatte der ehemalige Profi-Basketballer von den gesundheitlichen Folgen seiner Karriere berichtet. "Dem linken Knöchel geht es nicht so richtig gut. Er hat viel mitgemacht, weil ich oft umgeknickt bin", sagte er der "Sport Bild". Auch erklärt er gegenüber dem Blatt, dass er nicht bereit sei, seine Basketball-Pause zu beenden und eine aktivere Rolle zu übernehmen. "Ich bin immer noch in der Phase, wo ich Abstand vom Basketball gewinnen und viel mit meiner Familie reisen möchte." Es ist also wahrscheinlich, dass seine Beratertätigkeit bei den Mavericks nur von kurzer Dauer sein wird.