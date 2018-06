Sport

Geburtstag ohne Bier: Oldie Nowitzki kriegt nicht genug

Der beste Basketballer, den Deutschland je hervorgebracht hat, denkt ans Aufhören. Aber er tut es nicht. Dirk Nowitzki kämpft an seinem 40. Geburtstag gegen Schmerzen in allen Gelenken. Zur Feier der "runden Sache" sitzt er jedoch erstmal bierlos zwischen den Stühlen.

Irgendwie ist Dirk Nowitzki seiner Familie auf die Schliche gekommen. "Ich weiß, dass sie eine Überraschungsparty für mich planen", sagt der Superstar aus Würzburg und wartet ab, was wohl genau passieren wird: "Den 40. Geburtstag muss man ein bisschen feiern, ist ja ein rundes Ding. Aber eigentlich weiß ich nichts - es soll ja eine Überraschung sein."

Heute steigt die Feier für den besten Basketballer, den Deutschland jemals hervorgebracht hat. Eine willkommene Abwechslung, denn der NBA-Routinier von den Dallas Mavericks "nullt" in der Reha nach einer Knöchel-Operation. "Alles läuft nach Plan. Ich habe schon ein wenig geworfen, sogar mit etwas Springen", sagte Nowitzki dem Magazin seiner Stiftung "Fortyone": "Es gibt bessere und schlechtere Tage. Man muss sich da allmählich rantasten."

Dass Nowitzki auch fast 20 Jahre nach seinem Debüt in der nordamerikanischen Profiliga (am 5. Februar 1999) wieder in der Vorbereitung steckt, hätte wohl kaum jemand gedacht. Der Champion von 2011 kriegt von seinem Sport nicht genug, wann die einmalige Karriere endet, ist weiter offen. Bis 2019 will Nowitzki auf jeden Fall spielen, vielleicht bis 2020.

"Schmerzen in jedem Gelenk meines Körpers"

Älter sind unter den Aktiven in der NBA derzeit nur drei Spieler: der 41-jährige Vince Carter, sowie mit jeweils 40 Lenzen Manu Ginobili und Jason Terry, mit dem er vor sieben Jahren Meister wurde. Nur durch eiserne Disziplin hat Nowitzki so lange durchgehalten, manchmal sei das hart. "Es ist natürlich eine Herausforderung, sich zu motivieren. Und jeden Tag in der Halle zu stehen."

Die vielen Jahre auf höchstem Niveau sind nicht spurlos an Nowitzki vorbeigegangen. "Ich habe Schmerzen in jedem Gelenk meines Körpers. Aber das ist nach 20 Jahren wohl normal", hatte der frühere Nationalspieler zuletzt erklärt. Und doch geht es weiter. Auch als er sich im Frühjahr vor dem Ende einer erneut enttäuschenden Saison mit Dallas unters Messer begeben musste, war ein Abschied kein Thema. Seitdem quält er sich für die neue Saison. Tag für Tag. "Klar ist das nicht immer witzig, aber ich habe mich dafür entschieden", erklärt Nowitzki: "Ich will noch ein bisschen spielen. Ich habe mich darauf eingestellt, dass es ein langer, harter Sommer wird."

Außenseiter ohne Bier

Glücklicherweise gibt es für Nowitzki, der mittlerweile 1616 NBA-Spiele auf dem Buckel hat, ganz gute Möglichkeiten zur Abwechslung - zum Beispiel die Fußball-WM. Leicht hat es der Familienvater zu Hause aber nicht, besonders am Samstag, wenn Deutschland gegen Schweden spielt, wird Papa Dirk zum Außenseiter. "Meine Frau hat schon angekündigt, dass sie den Kindern schwedische Trikots anziehen wird. Ich sitze dann da als Einziger im Deutschland-Hemd", sagte der 13-malige Allstar.

Ehefrau Jessica, mit der Nowitzki eine Tochter und zwei Söhne hat, ist die Schwester des schwedischen Nationalspielers Martin Olsson. Zwischen den Fernsehstunden steht der Rekonvaleszenten-Alltag auf dem Programm. Nowitzki muss sich noch mehr als sonst zurückhalten. Er darf nicht zunehmen und bewegt sich auch noch weniger als sonst. Auf dem Tisch steht deshalb meist Wasser: "Bier ist zurzeit nicht drin."

Quelle: n-tv.de