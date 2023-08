Nachdem die Verpflichtung von Harry Kane eine gefühlte Ewigkeit dauert, zieht sich beim FC Bayern München auch die Torhütersuche zäh wie Kaugummi. Nun aber melden die Münchner Vollzug. Daniel Peretz hat große Träume, wird aber zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Bayern München hat seine langwierige Torwartsuche abgeschlossen. Der Fußball-Rekordmeister machte am Freitagabend die Verpflichtung von Daniel Peretz offiziell. Der 23-jährige Israeli kommt von Maccabi Tel Aviv, laut Medienberichten soll die Ablöse bei fünf Millionen Euro plus möglicher Boni liegen.

Am Donnerstagabend hatte Maccabi bereits mitgeteilt, mit dem FC Bayern eine Einigung erzielt zu haben, am Freitag absolvierte Peretz dann den Medizincheck und unterzeichnete einen Vertrag bis 2028.

"Mit Daniel Peretz sind wir in unserem Torwart-Team perspektivisch sehr gut aufgestellt - für diese Saison und für die Zukunft", sagte Bayern-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen und lobte das "große Potenzial" des jungen Keepers. Peretz sprach vom "Traum eines jeden Kindes, einmal für einen so großen Klub wie den FC Bayern spielen zu dürfen." Er sei "hungrig auf alles, was jetzt kommt."

Peretz war am Donnerstag in den Play-offs der Conference League noch beim 4:1 (1:1) seines Klubs gegen Celje aufgelaufen. Der Nationalspieler dürfte zunächst in München als Nummer zwei hinter Sven Ulreich eingeplant sein, der aktuell den weiter verletzten Manuel Neuer vertritt. Nachdem sich die Suche nach einem starken Keeper überaus schwierig gestaltet hatte, hatten die Bayern in der Torwartfrage offenbar eine Kehrtwende vollzogen und nach einem Ersatz für Ulreich gesucht.

Zuvor waren größere Namen gehandelt worden wie Kepa Arrizabalaga, David de Gea, Bono oder Stefan Ortega. Yann Sommer (zu Inter Mailand) und Alexander Nübel (zum VfB Stuttgart) hatten die Münchner ziehen lassen.