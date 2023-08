Die Suche nach einem weiteren Torwart ist beendet: Der FC Bayern wird aller Voraussicht nach Daniel Peretz unter Vertrag nehmen. Am Freitag soll er den Medizincheck absolvieren. Der junge Israeli kommt als Vertreter für Manuel Neuers Ersatzmann Sven Ulreich.

Der israelische Klub Maccabi Tel Aviv hat dem Transfer von Torhüter Daniel Peretz zum FC Bayern zugestimmt. Das teilte der Verein nach dem 4:1 im Playoff-Hinspiel zur Conference League gegen NK Celje auf seiner Homepage mit. "In den kommenden Tagen werden wir uns voraussichtlich von Daniel Peretz, unserem Torhüter und lieben Freund, verabschieden. Wir wünschen ihm viel Erfolg. (...) Wir sind traurig, dass Daniel geht, aber wir sind auch in vielerlei Hinsicht stolz und wünschen ihm und seinem neuen Verein, Bayern München, viel Glück für die kommenden Jahre", wurde Maccabi-Klubchef Mitchell Goldhar auf der Vereins-Homepage zitiert.

Der 23 Jahre alte Peretz, der gegen Celje zum Einsatz kam und noch den Medizincheck absolvieren muss, soll eine Sockel-Ablöse von rund fünf Millionen kosten und in München einen Fünfjahresvertrag erhalten. Der Schlussmann wäre zunächst die Nummer zwei hinter Sven Ulreich (35), der aktuell Kapitän Manuel Neuer im Bayern-Tor vertritt, und wird als Mann der Zukunft gesehen. Er soll von Neuer und Ulreich lernen.

Der 37 Jahre alte Nationaltorhüter befindet sich nach einem Beinbruch vor mehr als acht Monaten in der letzten Phase des individuellen Aufbautrainings. Trainer Thomas Tuchel hatte zum Bundesligastart in Bremen erklärt, dass Neuer "in zwei, drei Wochen ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Und dann geht es sowieso schnell."

Lothar Matthäus ist irritiert

In den vergangenen Wochen waren zahlreiche Torhüter wie Stefan Ortega (Manchester City), David de Gea (vereinslos), Kepa Arrizabalaga (inzwischen Reald Madrid) David Raya (inzwischen beim FC Arsenal) oder Yassine Bounou (inzwischen bei Al-Hilal) beim FC Bayern als Ersatz für Neuer gehandelt worden. Dann die Kehrtwende angesichts der Fortschritte des Kapitäns. So wurde "nur" noch einen Vertreter für Ulreich gesucht.

Was die Behandlung der Torhüter-Position angeht, war zuletzt wohl nicht nur Rekordnationalspieler Lothar Matthäus irritiert. "Ich frage mich", sagte er bei einem Sponsorentermin von interwetten.de, "warum hat man diesen jungen Torhüter nicht selbst hochgezogen." Ja, warum? Alexander Nübel kam einst mit der Perspektive nach München, dass er Neuers Nachfolger werde. Ihn haben sie nun zum VfB Stuttgart ausgeliehen. Und auch andere, einst hochgelobte Talente sind nicht mehr da.

Ob es an mangelndem Vertrauen liegt? Oder an einer falschen Einschätzung? Ron-Thorben Hoffmann jedenfalls spielt jetzt für Eintracht Braunschweig, Christian Früchtl ist nach dem verunglückten Abstecher zum 1. FC Nürnberg mittlerweile bei Austria Wien gelandet. Und ihr Eigengewächs Johannes Schick haben die Münchner vor der Saison zum Drittligisten Preußen Münster verliehen. Yann Sommer wiederum durfte zu Inter Mailand wechseln.