Das Internationale Olympische Komitee (IOC) empfiehlt, russischen Athleten die Teilnahme an internationalen Wettbewerben zu erlauben. Die polnische Regierung sieht es anders. Aus Sorge um die öffentliche Sicherheit darf die russische Tennisspielerin Swonarewa nicht einreisen.

Die russische Tennisspielerin Wera Swonarewa ist bei der Einreise nach Polen an der Grenze abgewiesen worden. Wie das polnische Innenministerium mittelt, ist die 38-Jährige am Freitag in Warschau gelandet. Swonarewa kam aus Serbien und hatte ein von Frankreich ausgestelltes Visum bei sich, um am bevorstehenden WTA-Turnier in der polnischen Hauptstadt teilzunehmen. Die polnischen Grenzbeamten stoppten sie jedoch, da Swonarewa in Polen auf einer Liste "unerwünschter Personen" steht, die wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zusammengestellt wurde.

Polen lasse keine Menschen ins Land, "welche die Handlungen Russlands und von Belarus unterstützen", erklärte das Innenministerium in Warschau. Der Grenzschutz habe die Einreise von Swonarewa "aus Gründen der Staatssicherheit und des Schutzes der öffentlichen Sicherheit" verhindert. Die Russin verließ Polen den Angaben zufolge nach mehreren Stunden im Transitbereich am Samstag in Richtung der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica.

Die Damentennis-Tour WTA erklärte, sie habe Kenntnis von der Situation der 38 Jahre alten Russin. Die Sicherheit und das Wohlergehen aller Spielerinnen habe für die WTA höchste Priorität. Der Fall werde nach der Ausreise von Swonarewa weiter bewertet.

Polen verweigert Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die Einreise. Auch bei den Europaspielen Ende Juni in Krakau waren Russinnen und Russen komplett ausgeschlossen, obwohl das Internationale Olympische Komitee (IOC) eine Rückkehr in die internationalen Wettkämpfe empfohlen hatte.

In Warschau startet am Montag ein WTA-Turnier. Swonarewa ist zudem seit einigen Jahren Doppel-Partnerin der Deutschen Laura Siegemund. 2020 gewannen sie gemeinsam die US Open. 2010 stand Swonarewa auf Platz zwei der Tennis-Weltrangliste.