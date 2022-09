Deutschlands Basketballer stehen vor ihrem größten Spiel seit dem Ende der Ära von Superstar Dirk Nowitzki: Im EM-Viertelfinale trifft das DBB-Team als Außenseiter auf Griechenland um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo. Bei einem Sieg bleibt die Chance auf die erste Medaille seit 2005.

Deutschlands Basketball-Nationalteam kämpft in diesen Tagen um den größten Erfolg nach dem Ende der Ära von Superstar Dirk Nowitzki: Mit einem Sieg am Dienstag gegen Griechenland (20.30 Uhr/ Live bei RTL und im Liveticker auf ntv.de) würde die Mannschaft um Anführer Dennis Schröder zum ersten Mal seit der Europameisterschaft 2005 den Sprung ins Halbfinale eines großen Turniers schaffen. Doch die Hürde könnte kaum höher sein: Mit Giannis Antetokounmpo steht eine Ausnahmeerscheinung mit unglaublichen athletischen und körperlichen Voraussetzungen im Kader des Mitfavoriten auf den Turniersieg.

Der zweimalige MVP der NBA, der besten Liga der Welt, flößt auch den Top-Entscheidern des deutschen Basketalls größten Respekt ein: "Er ist Giannis Antetokounmpo. Er ist einer der besten Spieler der Welt. Er hat eine Gewinner-Mentalität, die er über Jahre in der NBA bringt. Es wird für mich eine Herausforderung", sagte DBB-Anführer Dennis Schröder über den Profi mit dem Spitznamen "The Greek Freak". "Wir fordern die besten Teams und die besten Spieler der Welt. Es geht darum, Giannis zu kontrollieren. Ich weiß nur noch nicht wie", ergänzte Chefcoach Gordon Herbert mit einem süffisanten Grinsen.

"Schlüssel-Moment" im Free-TV

Das Viertelfinale des DBB-Teams wird derweil das erste Spiel der laufenden Europameisterschaft sein, das live im Free-TV zu sehen sein wird. RTL überträgt das Basketball-Spektakel live ab 20:15 Uhr aus der Berliner Mercedes-Benz-Arena. "Die deutsche Mannschaft hat mit packenden Duellen eine spektakuläre Vorrunde bei ihrer Heim EM geboten und mit großem Teamgeist eine neue Euphorie um ihren Sport entfacht", sagte RTL-Geschäftsführer Stephan Schmitter in einer Mitteilung. "Gegen Top-Favorit Griechenland kommt es nun zum Schlüssel-Moment des Turniers, bei dem ganz Deutschland hautnah im Free-TV dabei sein kann." Der Kölner Sender einigte sich laut Mitteilung mit dem Rechteinhaber Telekom, der die Partie online überträgt, auf eine Sublizenzvereinbarung. "Vielen Dank an unsere Partner von Telekom, dass dieser herausragende, deutsche Sportmoment die größtmögliche Bühne bei uns bekommt!"

Nach den ersten Spielen des Turniers hatte der Präsident des Deutschen Basketball Bundes, Ingo Weiss, die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF dafür kritisiert, die deutschen Partien nicht live zu zeigen. Die Sender wiesen die Kritik zurück. "Ich freue mich sehr, dass RTL unser Viertelfinale live überträgt und damit einer breiten Öffentlichkeit die Gelegenheit gibt mit dabei zu sein", sagte Weiss nun. "Gleichzeitig geht mein Dank an unseren Medienpartner Magenta Sport für die Ermöglichung dieser Übertragung. Basketball mit der Nationalmannschaft im frei empfangbaren Fernsehen zur besten Sendezeit: Das haben wir uns gewünscht und jetzt wünschen wir uns ein tolles Viertelfinale in der EuroBasket Arena in Berlin."

"Eine geile Challenge"

Im deutschen Lager ist man trotz der gewaltigen Aufgabe optimistisch: "Wir glauben nicht, dass unsere Reise endet", sagte der selbstbewusste Herbert noch. Auch 2005 war bei der Europameisterschaft im Halbfinale noch nicht Schluss: 74:73 besiegte das DBB-Team Spanien, ein überragender Dirk Nowitzki entschied die Partie vier Sekunden vor Schluss mit seinen Punkten 26 und 27. Auch diesmal könnte in einem möglichen Halbfinale Spanien der Gegner sein. Im Endspiel war die deutsche Mannschaft 2005 dann allerdings chancenlos: 62:78 hieß es am Ende des letzten richtig erfolgreichen Turniers für die Basketball-Nationalmannschaft - gegen Griechenland.

"Wenn du was erreichen willst, musst du gegen die besten Teams gewinnen. Das wird eine geile Challenge sein, wir nehmen das mit Stolz", gab Dennis Schröder einen letzten Ausblick auf das Duell, das das Nadelöhr auf dem Weg zu einem ganz großen Triumph sein kann - denn die möglichen Halbfinalgegner Spanien und Finnland sind für das deutsche Team nach dessen bislang starken Eindrücken bei dieser Europameisterschaft unschlagbar. Der große Favorit Serbien ist nach einer überraschenden Pleite gegen Italien schon nicht mehr im Turnier. Den bislang letzten internationalen Titel gewann eine DBB-Auswahl 1993 - bei einer Europameisterschaft im eigenen Land.