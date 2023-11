Franz Wagner und seine Orlando Magic dürfen weiter auf die K.-o.-Runde beim neuen NBA-Turnier hoffen. Dennis Schröder und die Toronto Raptors verpassten eine Überraschung. Weltmeisterkollegen Daniel Theis darf sein Können endlich wieder auf dem Parkett beweisen.

Wenige Stunden nach der Unterschrift bei den Los Angeles Clippers hat Weltmeister Daniel Theis bei seinem neuen Klub in der NBA debütiert und einen Erfolg gefeiert. Mit dem Team aus Kalifornien gewann der Center 106:100 gegen seinen früheren Klub Houston Rockets, in zehn Spielminuten kam der 31-Jährige auf zwei Punkte und drei Rebounds. Theis hatte seinen Vertrag bei den Indiana Pacers unter der Woche aufgelöst, am Freitag gaben die Clippers die Verpflichtung des "Big Man" aus Salzgitter bekannt. Nach Engagements bei den Boston Celtics, Chicago Bulls, Houston und Indiana sind die Clippers für Theis die fünfte Station. In Boston stand der frühere Bamberger zweimal unter Vertrag.

Bei den Pacers war der deutsche Nationalspieler auf das Abstellgleis geraten, nun gibt es für ihn einen Neustart an der Westküste. In Los Angeles ist der Neuzugang als Ersatz für den am Knie verletzten Mason Plumlee vorgesehen. Die Clippers holten gegen Houston ihren ersten Sieg seit der Verpflichtung von Superstar James Harden vor gut drei Wochen. Harden machte ein gutes Spiel und traf am Ende einen wichtigen Dreier zur Entscheidung. Derweil glänzte Franz Wagner einmal mehr als Topscorer für Orlando Magic, beim wilden 103:97 bei den Chicago Bulls kam er auf 21 Punkte. Sein Bruder Moritz steuerte zehn Zähler bei, es war der siebte Saisonsieg im zwölften Spiel für Orlando.

Dennis Schröder verlor mit den Toronto Raptors trotz einer Aufholjagd gegen Boston 105:108, es war die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen. Schröder war mit 23 Punkten bester Werfer der Partie, dazu kam der WM-MVP auf sieben Rebounds und sechs Assists. Für die Raptors war es zugleich das erste Spiel im erstmalig ausgetragenen In-Season Tournament, einem Pokal-Wettbewerb. Victor Wembanyama arbeitete sich mit 27 Punkten zwar aus seinem persönlichen Tief heraus - die Niederlagenserie seiner San Antonio Spurs geht aber weiter. Das 120:129 gegen die Sacramento Kings war bereits die siebte Niederlage nacheinander. Damit scheiterten die Spurs vorzeitig im In-Season Tournament. Ein anderer Superstar erzielte sein Season-High: LeBron James kam beim 107:95 seiner Los Angeles Lakers gegen die Portland Trail Blazers auf starke 35 Punkte.