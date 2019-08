Deutschland muss eine Woche vor Beginn der Basketball-WM in China einen ersten Dämpfer hinnehmen. In der Vorbereitung steht nun nur noch die Generalprobe gegen die Australier an, die allerdings mächtig Selbstbewusstsein getankt haben dürften. Immerhin haben sie den Titelverteidiger geschlagen.

Die deutschen Basketballer um NBA-Star Dennis Schröder haben im sechsten Vorbereitungsspiel auf die WM in China die erste Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl verlor am Samstag in der Olympia-Arena von Saitama mit 83:86 (42:35) gegen Japan. Die Highlights gibt's hier. Der angeschlagene Aufbauspieler Maodo Lo kam nicht zum Einsatz. Nach dem Flug nach China bestreitet die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds ihre Generalprobe gegen Australien am Mittwoch in Jiangmen.

Der Australier Patty Mills konnte den USA 30 Punkte mitgeben. (Foto: picture alliance/dpa)

Die Australier konnten derweil Titelverteidiger USA deren erste Niederlage in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in China beibringen. Das Team von Erfolgstrainer Gregg Popovich verlor gegen Australien in Melbourne mit 94:98 (49:48). Vor 52.079 Zuschauern im Marvel-Stadium zeigte der australische NBA-Profi Patty Mills von den San Antonio Spurs mit 30 Punkten eine überragende Vorstellung.

Bei der WM könnte das Team von Nationaltrainer Henrik Rödl in der Zwischenrunde auf den Mitfavoriten treffen, der von US-Coach Gregg Popovich explizit in den Kreis der Titelanwärter gehoben worden war. "Sie gehören zu den Mannschaften, die das Ding gewinnen können, ohne Zweifel", sagte der 70-Jährige über die Australier.

USA ohne erste Reihe

In der Qualifikation für die Ende August beginnende WM in China musste das US-Team weitgehend ohne NBA-Profis auskommen und bereits zwei Niederlagen hinnehmen. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams hatten am Donnerstag die USA noch deutlich mit 102:86 für sich entschieden. Die USA müssen auf der Mission, bei der WM zum dritten Mal in Serie den Titel zu holen, auf alle großen Stars wie James Harden oder Anthony Davis verzichten, weil die sich mit Verweis auf kommende Aufgaben in der NBA aus dem Kader zurückgezogen hatten.

Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrundengruppe G am 1. September in Shenzhen auf Frankreich, danach geht es gegen die Dominikanische Republik (3.) und Jordanien (5.). Zwei Teams kommen weiter. Die deutsche Mannschaft spielt in China unter anderem um ein Olympiaticket, die zwei besten europäischen Teams qualifizieren sich direkt für Tokio 2020.