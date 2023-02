Die Playoffs in der NBA geraten für Dennis Schröder langsam außer Reichweite - mit den Los Angeles Lakers verliert der Basketball-Nationalspieler gegen einen direkten Konkurrenten. Auch die Dallas Mavericks gehen leer aus, während die Wagner-Brüder mit Orlando siegen.

Trotz der bislang stärksten Leistung im Mavericks-Trikot hat Basketball-Superstar Kyrie Irving seine Heimpremiere mit Dallas verloren. Der Neuzugang erzielte beim 121:124 gegen die Minnesota Timberwolves insgesamt 36 Punkte, konnte damit ebenso wie Ausnahmespieler Luka Dončić (33 Punkte) die zweite NBA-Niederlage der Texaner in Folge jedoch nicht mehr verhindern.

Dallas, das weiter auf den angeschlagenen Nationalspieler Maxi Kleber verzichten musste, hatte zwischenzeitlich mit 26 Punkten in Rückstand gelegen, ehe Irving im letzten Viertel aufdrehte. Der 30-Jährige erzielte 26 seiner 36 Zähler im vierten Abschnitt. Dallas liegt als Fünfter der Western Conference weiter auf Playoff-Kurs, allerdings ist trennen die Plätze 4 bis 12 nur wenige Siege.

Eine Niederlage steckte derweil Dennis Schröder ein. Der Nationalmannschaftskapitän kam beim 115:127 bei den Portland Trail Blazers, einen direkten Konkurrenten um die Playoff-Qualifikation, lediglich auf zwei Zähler. Er traf nur einen seiner sieben Würfe aus dem Feld. Bei den Lakers machte sich die Abwesenheit von LeBron James bemerkbar, der Superstar laboriert weiterhin an einer Sprunggelenksverletzung. Der 38-Jährige hat nicht mehr gespielt, seit er vergangene Woche Kareem Abdul-Jabbar als besten Scorer der NBA-Geschichte abgelöst hat. Die Lakers verlieren damit im Kampf um die Playoffs weiter an Boden, liegen aktuell nur auf Rang 13.

Auch Daniel Theis ging mit den Indiana Pacers beim 117:123 gegen Utah Jazz als Verlierer vom Feld, stand dabei aber immerhin erstmals in dieser Saison in der Starting Five seiner Mannschaft. Der Nationalspieler kam auf elf Punkte, fünf Rebounds und drei Assists.

Grund zum Jubeln hatten dagegen die Wagner-Brüder Franz und Moritz. Mit den Orlando Magic feierte das deutsche Duo einen 100:91-Auswärtssieg bei den Chicago Bulls. Franz Wagner erzielte dabei 18 Punkte, 3 Rebounds und 3 Assists, Moritz steuerte sieben Zähler und drei Steals bei. Auch Isaiah Hartenstein holte mit den New York Knicks beim 124:106 gegen die Brooklyn Nets einen Erfolg, der deutsche Nationalspieler kam in 24 Minuten auf acht Punkte und fünf Rebounds sowie einen Bestwert: Mit ihm auf dem Feld erzielten die Knicks 29 Punkte mehr als der Gegner.