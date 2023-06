Ein schlimmer Sturz überschattet die fünfte Etappe der Tour de Suisse: Bei hoher Geschwindigkeit stürzt Gino Mäder und verletzt sich offenbar schwer, der Schweizer muss sogar reanimiert werden.

Der Sieg des spanischen Top-Talents Juan Ayuso bei der fünften Etappe der Tour de Suisse ist von schweren Stürzen überschattet worden. Der Schweizer Gino Mäder und der Amerikaners Magnus Sheffield mussten laut Tour-de-Suisse-Direktor Olivier Senn ins Krankenhaus gebracht werden. "Magnus Sheffield ist gemäß unserem noch geringen Wissensstand weniger schwer verletzt. Gino Mäder erlitt schwerere Verletzungen, ohne dass ich diese aber genauer ausführen kann", sagte Senn gegenüber Schweizer Medien. Mäders Team Bahrain Victorious schrieb, "Gedanken und Gebete sind bei Gino".

Am Donnerstagabend gaben die Organisatoren Details bekannt. Demnach sind beide Fahrer auf einer Abfahrt bei hohem Tempo gestürzt. Beim Eintreffen des Rennarztes binnen zwei Minuten sei Sheffield ansprechbar gewesen und konnte sogar selbstständig den Berg hochsteigen. Er sei mit Prellungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht worden. Schlimmer hatte es Mäder erwischt. Der Mitteilung zufolge hat der Schweizer reglos im Wasser gelegen. "Er wurde sofort reanimiert und mit einem Rettungshelikopter ins Spital Chur gebracht", hieß es. Die Schwere der Verletzungen sei noch nicht abschließend geklärt. Auf der Abfahrt vom Albulapass wurden die Fahrer mit Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde gemessen.

Der Sieg der Etappe ging an den 20 Jahre alten Ayuso aus Barcelona. Er gewann in beeindruckender Manier die Bergetappe der Schweiz-Rundfahrt über 211 Kilometer und drei schwere Pässen von Fiesch nach La Punt im Alleingang mit fast einer Minute Vorsprung auf die Favoritengruppe. Ayuso rückte auf den dritten Platz vor und liegt nur noch 18 Sekunden hinter Mattias Skjelmose. Der Däne holte sich auf der fünften Etappe das Gelbe Trikot mit einem zweiten Platz bei der Kletterpartie vom Österreicher Felix Gall zurück, der nun acht Sekunden zurück Zweiter ist.

Der belgische Weltmeister Remco Evenepoel verlor indes weiter Zeit und liegt nun in der Gesamtwertung 46 Sekunden zurück auf Platz vier. Bester Deutscher war am Donnerstag der zweimalige deutsche Meister Maximilian Schachmann mit 4:49 Minuten Rückstand auf Platz 22. In der Gesamtwertung liegt der gebürtige Berliner damit auf Rang 16.