Die neue Handballsaison beginnt mit viel Spektakel: Der THW Kiel sichert sich in einer engen Partie gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen den Supercup. Der deutsche Meister gewinnt den Titel damit schon zum vierten Mal nacheinander.

Dramatik zum Pflichtspielauftakt: Handballmeister THW Kiel hat Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen in einer packenden Partie niedergerungen und sich mit dem Supercup den ersten Titel der neuen Saison gesichert. Die Kieler triumphierten im Nervenkrimi von Düsseldorf nach Siebenmeterwerfen mit 37:36 (33:33, 16:16) und setzten ein erstes Zeichen.

Für die Kieler war es bereits der vierte Supercup-Titel in Folge und der 13. insgesamt. Beste Werfer der Zebras waren Harald Reinkind und Patrick Wiencek mit jeweils acht Toren. Bei den Löwen ragten Jannik Kohlbacher und Patrick Groetzki mit sieben Treffern heraus. Über die gesamte Spielzeit schaffte es kein Team, sich einen Vorsprung von mehr als drei Toren herauszuspielen. Niklas Ekberg brachte Kiel Sekunden vor der Schlusssirene mit seinem Treffer erst ins Siebenmeterwerfen. "Ein unglaubliches Spiel mit vielen Höhen und Tiefen. So kann man in die Saison starten", sagte Kiels Nikola Bilyk bei DAZN: "Wir sind vielleicht der glückliche Sieger heute. Aber das gibt ein gutes Gefühl."

Am Wochenende geht es schon weiter

Beide Teams hatten durch Spieler und Funktionäre vor der Partie ihren Hunger nach dem nächsten Titel klar zum Ausdruck gebracht. Nach kurzer Anlaufzeit kamen beide Mannschaften immer besser in die Partie. Nach etwa einer Viertelstunde war es der THW Kiel, der sich angeführt von Reinkind, Alleinunterhalter im rechten Rückraum, das erste Mal mit vier Toren etwas absetzen konnte.

Pünktlich zum Pausenpfiff schafften die Löwen dann aber doch den Ausgleich - und gingen kurz nach der Pause durch Juri Knorr gar das erste Mal in Führung. Doch wie schon im ersten Abschnitt blieb die Partie weiter eng. Beim Stand von 25:25 ging es in die letzte Viertelstunde. Die Löwen hatten nun Vorteile, Knorr machte zehn Sekunden vor Ende den Sack aber nicht zu, Kiel glich im Gegenzug nochmal aus.

Zum 30. Mal wurde die Handballsaison mit dem Supercup eröffnet. Bereits am Donnerstag geht auch bereits die Bundesliga mit zwei parallelen Auftaktpartien in die nächste Runde. Der THW Kiel gibt am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten sein Saisondebüt. Die Löwen treten am Samstag zunächst in der European League bei HC Vardar Skopje an und bestreiten ihre erste Bundesligapartie der neuen Saison am 31. August (19.00 Uhr/Dyn) bei Frisch Auf Göppingen.