Erst setzt der THW Kiel mit einem überzeugenden Sieg gegen die SG Flensburg-Handewitt ein Statement im Titelkampf, dann ziehen die Rivalen Füchse Berlin und SC Magdeburg nach. Acht Spieltage vor Schluss reduziert sich der Kreis der ernsthaften Titelanwärter in der Handball-Bundesliga auf ein Trio.

Der überragende Niklas Landin tanzte Arm in Arm mit seinen Teamkollegen durch die Halle, die Fans des THW Kiel feierten den Derbysieg bereits wie einen Titel. Mit einer Machtdemonstration beim 29:19 (13:8) im überraschend einseitigen Landesduell mit der SG Flensburg-Handewitt untermauerte der Rekordmeister eindrucksvoll seine Ambitionen und verteidigte erfolgreich die Tabellenführung.

"Es war sehr emotional. Dieses Derby ist etwas Besonders, das merkt man in der Arena. Wir waren fokussiert, wir waren da", lobte Kiels Trainer Filip Jicha, dessen Team den Vorsprung auf den viertplatzierten Rivalen auf vier Punkte ausbaute, im NDR. Von einem Statement wollte er nichts wissen, es gebe "acht Endspiele" im Titelkampf. Bester THW-Werfer war Nikola Bilyk mit sieben Treffern, aufseiten der Flensburger, die binnen weniger Tage womöglich auch die letzte Titelchance verspielten, traf Emil Jakobsen (5) am häufigsten. "Dass wir mit zehn Toren untergehen, darf uns nicht passieren", kritisierte Johannes Golla. Dies sei "die nächste Enttäuschung".

Landin zeigt zahlreiche Weltklasse-Paraden

Kiels Verfolger Füchse Berlin und Titelverteidiger SC Magdeburg gaben sich wenig später aber ebenfalls keine Blöße und bleiben dem THW nach Siegen dicht auf den Fersen. Die Füchse deklassierten den frischgebackenen DHB-Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen in eigener Halle überraschend deutlich mit 38:24 (20:12). Bester Werfer war bei einer starken Teamleistung Lasse Andersson mit sieben Treffern. Der deutsche Meister aus Magdeburg, der ein Spiel mehr absolviert hat als die beiden Kontrahenten, zitterte sich derweil zu einem hauchdünnen 31:30 (13:12)-Erfolg über die TSV Hannover-Burgdorf. Der Niederländer Kay Smits überragte dabei mit elf Toren.

In Kiel überzeugte vor allem Torhüter Landin mit zahlreichen Weltklasse-Paraden. Am Nachmittag können die Verfolger Füchse Berlin und Titelverteidiger SC Magdeburg nach Pluspunkten wieder zum Tabellenführer aufschließen. Die Spannung an der Spitze bleibt enorm. Von einem "Endspiel" für beide Mannschaften hatte THW-Kapitän Landin im Vorfeld gesprochen. Ein besonderes Augenmerk lag zudem auf der Reaktion der Flensburger, die nach dem K.o. im Pokal-Halbfinale am vergangenen Wochenende kurz darauf auch die Teilnahme am Final Four der European League in eigener Halle verspielt hatten.

Kiel zieht davon, die Halle kocht

Doch von den jüngsten Rückschlägen ließen sich die Gäste von Coach Maik Machulla im 108. Duell der beiden Klubs zunächst nichts anmerken. Vor den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason entwickelte sich eine höchst unterhaltsame und temporeiche Partie auf Augenhöhe, in der Kiel die vor der Halbzeit zunehmenden leichten Fehler der SG aber gnadenlos nutzte. Landin hielt ab der 20. Minute fast alles - und der THW, im Hinspiel noch geschlagen (23:26), spielte sich in einen Rausch. Mit einem 6:0-Lauf vor der Pause überrannte Kiel die überforderten Flensburger und erarbeitete sich eine komfortable Führung.

Der THW, dank zweiwöchiger Pause nach dem Remis gegen Magdeburg (34:34) ausgeruht, hielt das Tempo auch im zweiten Durchgang hoch - und baute den Vorsprung von Minute zu Minute aus. Die Halle kochte, auch weil Landin sowie die robuste Abwehr den ewigen Rivalen mit teils spektakulären Aktionen zur Verzweiflung trieben und Kiel im Angriff zauberte.