Roger Federer verpasste 2019 den Titel in Wimbledon in einem Marathon-Finale gegen Novak Djokovic.

Lange suchen die Veranstalter des berühmten Rasenturniers von Wimbledon nach Alternativen. Inzwischen ist klar: Auch das legendäre Tennis-Event fällt aus. Überraschend kommt das nicht, ein Schock ist es für manche dennoch.

Kein Aufschlag auf dem "Heiligen Rasen", das legendäre Tennis-Turnier von Wimbledon fällt der Coronakrise zum Opfer: Der veranstaltende All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) verkündete am Mittwoch das Aus für die 134. Ausgabe in diesem Sommer. "Wimbledon ist abgesagt. Selbst nach all dem globalen Leid der letzten Monate wirken diese drei Worte wie ein Schock", verkündete die Tageszeitung "The Telegraph" pathetisch.

Es ist die erste Absage des prestigeträchtigen Klassikers seit dem Zweiten Weltkrieg und nach den Olympischen Spielen und der Fußball-EM das nächste Sporthighlight, auf das die Fans im Jahr 2020 schweren Herzens verzichten müssen. Rekordsieger Roger Federer schrieb bei Twitter, er sei "am Boden zerstört", Serena Williams, die mit einem weiteren Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier zur Rekordsiegerin aufsteigen würde, zeigte sich auf Twitter "erschüttert". Topspielerin Angelique Kerber, die 2018 triumphiert hatte, zeigte sich "natürlich enttäuscht, dass neben Olympia auch Wimbledon abgesagt worden ist". Das Turnier sei jedes Jahr ihr absolutes Highlight: "Aber momentan zählen andere Dinge, die wichtiger sind."

Boris Becker, dreimaliger Champion, hätte sich "gewünscht, dass man noch vier Wochen mit der Entscheidung wartet", sagte der 52-Jährige bei Eurosport: "Wenn man allerdings hier in London lebt, hört man viele Horrorgeschichten über das Virus. Insofern kann ich nachvollziehen, dass man sich diesem Druck beugen muss." Die Veranstalter betonten, dass ihnen die Absage nicht leichtgefallen sei. "Wir haben sie unter größter Rücksicht auf die öffentliche Gesundheit und das Wohlbefinden aller getroffen, die zusammenkommen, um Wimbledon zu verwirklichen", sagte der Vorsitzende Ian Hewitt.

"Und dann sind da noch die Plätze"

Ursprünglich war das Grand-Slam-Turnier für den Zeitraum vom 29. Juni bis 12. Juli geplant worden, nun wird erst wieder mit einem Jahr Verspätung vom 28. Juni bis 11. Juli 2021 gespielt werden. Eine Verschiebung in den Herbst kam für Wimbledon nicht in Frage: Es gibt zahlreiche praktische Gründe für die Entscheidung. Es ist weder klar, wann die Einschränkungen in Großbritannien weniger werden, noch ob Spieler aus der ganzen Welt reisen können, um daran teilzunehmen", schrieb "The Independent" und erinnerte an die besonderen Umstände in London: "Und dann sind da noch die Plätze. (...) Eine Verschiebung des Turniers um einige Wochen würde diese Plätze nicht nur feucht und gefährlich machen, sondern auch verhindern, dass sie im folgenden Sommer in makellosem Zustand sind."

Die Enttäuschung darüber ist groß wie auch bei den Wimbledon-Ausrichtern, die nach "eingehender und umfassender Betrachtung aller Szenarien" in diesen außergewöhnlichen Zeiten keine andere Möglichkeit sahen. Immerhin: Finanziell fällt der AELTC trotz des insgesamt elften und seit den großen Kriegen (1914 bis 1918 und 1940 bis 1945) ersten Ausfalls offenbar vergleichsweise weich. Laut britischer Medienberichte ist Wimbledon im Besitz eines Versicherungsscheins gegen eine Pandemie - kein anderes Weltevent ist im Sport bisher bekannt, das derart gut abgesichert gegen die Krise ist.

Fraglich erscheint, inwieweit überhaupt noch Filzbälle bei wichtigen Turnieren in diesem Jahr übers Netz fliegen werden. Die Anzahl der Zweifler nimmt zu. "Meine persönliche Meinung ist, dass es schwierig sein wird, in diesem Jahr noch Tennis zu spielen", sagte Australian-Open-Chef Craig Tiley. Becker sieht das allerdings anders. "Wir sollten mit der Schwarzmalerei aufhören", schrieb er bei Twitter, "natürlich" werde dieses Jahr noch Tennis gespielt.

Wann, wo und wie ist jedoch völlig offen. Der Kalender ist ziemlich durcheinander geraten - der ärgerbringende Sprung der French Open auf den 20. September, eine Woche nach den US Open, trug dazu bei. Traurige Klarheit herrscht jetzt immerhin mit Blick auf das wichtigste Turnier des Jahres, Wimbledon fällt 2020 aus.