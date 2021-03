Dank enormer Moral und Elfmeterkiller Ter Stegen zieht der FC Barcelona ins Finale des spanischen Fußball-Pokals ein. Gegen Sevilla machen die Katalanen einen Zwei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel wett. Das Spiel bleibt als Pokalschlacht erster Klasse in Erinnerung.

Der FC Barcelona hat sich ins Finale des spanischen Fußball-Pokalwettbewerbs Copa del Rey gekämpft. Die Mannschaft um den deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen und Argentiniens Superstar Lionel Messi gewann am Mittwochabend daheim mit 3:0 (2:0, 1:0) nach Verlängerung gegen den FC Sevilla. Die Katalanen machten damit das 0:2 aus dem Hinspiel Anfang Februar in Andalusien wett.

Wie vor vier Tagen beim 2:0-Sieg im Ligaduell in Sevilla brachte der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé Barcelona in Führung (12.). In der 73. Minute drohte der Ausgleich. Ter Stegen hielt aber den Strafstoß von Sevillas Lucas Ocampos. "Wir haben die Intensität von Anfang an superhoch gehalten, aber sie haben uns einfach davon abgehalten, das zweite Tor zu machen", erklärte ter Stegen hinterher. Und verriet mit Blick auf seine entscheidende Parade: "Ich habe von Anfang an gedacht: Geh' nach rechts! Ich weiß, dass er (Ocampos, d. Red.) ein super Elfmeter-Schütze ist, aber ich bin bei meiner Entscheidung geblieben.

Bis zum wichtigen zweiten Treffer dauerte es aber bis kurz vor Schluss. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit war Routinier Gerard Piqué per Kopf zur Stelle und sorgte für die zusätzlichen 30 Minuten. Kurz zuvor hatte Gästespieler Fernando nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen müssen.

Die Überzahl nutzte Barcelona früh zu Beginn der Verlängerung, als der in der 89. Minute eingewechselte Martin Braithwaite mit dem 3:0 für die Entscheidung sorgte (95.). Bei den Gästen flog noch Luuk de Jong mit Rot vom Platz (103.).

Nach dem Erfolg über Borussia Dortmunds Champions-League-Achtelfinalgegner hat Barcelona die Chance auf seinen 31. Pokalsieg. Im zweiten Halbfinale stehen sich Athletic Bilbao und UD Levante gegenüber. Das Hinspiel endete 1:1, die Entscheidung fällt am Donnerstag in Levante.