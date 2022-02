Eine Ukraine-Flagge auf dem Unterarm als Geste für das Land, das unter massivem Beschuss der russischen Invasoren steht? Nein, das geht nicht. Zumindest nicht bei bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften. Das Verbot der Wettkampfleitung sorgt für Empörung.

Eine nicht gestattete Solidaritätsaktion mit der Ukraine bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften hat bei 3000-Meter-Meister Maximilian Thorwirth für Verärgerung gesorgt. "Ich war sehr wütend im Rennen, weil den Leverkusener Jungs verboten wurde, im Rennen die Ukraine-Flagge auf dem Arm zu tragen", sagte der 27-Jährige nach seinem Erfolg am Samstag in Leipzig im ARD-Interview.

"Eine richtige Erklärung" habe man nicht bekommen, "keine politischen Statements, ich weiß es nicht", sagte Thorwirth. Vor den Wettkämpfen sei die Anordnung von einem Mitarbeiter im sogenannten Callroom gekommen, der "mit der Wettkampfleitung gesprochen hat. Da frag ich mich, was wir hier machen. Wenn wir eine Schweigeminute machen und dürfen das nicht auf dem Arm tragen", sagte Thorwirth, der direkt nach seinem Lauf seinen Ärger im Interview in der Halle kundgetan hatte, indem er rief: "Disqualifiziert mich doch!"

Zu Beginn der Wettkämpfe hatte es eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des russischen Einmarschs in die Ukraine gegeben, währenddessen wurde die ukrainische Flagge an einem Videowürfel in der Hallenmitte gezeigt. Manchmal müsse man "natürlich darüber nachdenken", wie man mit Regelwerk, mündigen Athleten und solchen Bühnen umgehe und ob das Regelwerk "nicht angepasst werden" müsste, sagte Idriss Gonschinska, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV).

"Grundsätzlich hat der Deutsche Leichtathletik-Verband das Bekenntnis zu Beginn der Veranstaltung gemacht. Wir fühlen mit dem ukrainischen Volk und wir verurteilen jegliche Form von Aggression" sagte Gonschinska. Mit Thorwirth habe er bereits gesprochen, er könne dessen Emotionen nachvollziehen. Disqualifiziert werde dieser nicht.