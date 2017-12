Sport

Sensation bei der Darts-WM: Titelverteidiger van Gerwen scheidet aus

Die Halbfinals der Darts-WM bringen gleich zwei Überraschungen. Nicht nur erreicht Sportlegende Phil Taylor das Finale seiner letzten Weltmeisterschaft. Im zweiten Halbfinale scheidet auch noch der Erste der Weltrangliste aus - gegen einen Newcomer.

Titelverteidiger Michael van Gerwen ist im Halbfinale der Darts-WM ausgeschieden. Der Weltranglistenerste aus den Niederlanden scheiterte in London in einer hochdramatischen Partie an Newcomer Rob Cross.

Der Engländer Cross bezwang bei seiner ersten Teilnahme bei einer Darts-WM den haushohen Favoriten "Mighty Mike" über die volle Distanz von elf Sätzen mit 6:5 im Sudden Death. Van Gerwen hatte zuvor sechs Matchdarts vergeben.

Derweil darf Darts-Legende Phil "The Power" Taylor bei seiner letzten WM weiter vom Titel träumen. Der 16-malige Weltmeister erreichte das Finale, das am Neujahrstag stattfindet. Taylor setzte sich souverän mit 6:1 gegen den Überraschungs-Halbfinalisten Jamie Lewis (Wales) durch. Der 57-Jährige wird nach den 25. Titelkämpfen der Professional Darts Corporation (PDC) seine Karriere beenden.

Taylor tat sich in der Anfangsphase schwer, der krasse Außenseiter Lewis gestaltete die ersten vier Sätze ausgeglichen, ließ in den entscheidenden Phasen aber Chancen aus. "Ich bin heilfroh", sagte Taylor, "ich wusste am Anfang überhaupt nicht, was los ist und bin gar nicht ins Match gekommen." Am Ende siegte Taylor deutlich und machte seine 21. Finalteilnahme perfekt. "Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte nicht, dass ich diesen ganzen Weg schaffen würde", sagte der Engländer, der in seiner Karriere erst vier Endspiele verloren hat.

Die WM im Londoner Alexandra Palace ist mit der Rekordsumme von umgerechnet 2,1 Millionen Euro dotiert. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 400.000 Pfund (ca. 455.000 Euro), für den zweiten Platz werden 170.000 Pfund (ca. 193.000 Euro) ausgezahlt. Als letzter Deutscher war der Bochumer Kevin Münch in der zweiten Runde gegen den Spanier Antonio Alcinas gescheitert.

Quelle: n-tv.de