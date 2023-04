Nach Tadej Pogacar zeigt sich auch Tour-de-France-Titelverteidiger Jonas Vingegaard in herausragender Frühjahrsform. Bei der Baskenland-Rundfahrt dominiert der Däne die Schlussetappe und fährt überlegen zum Sieg - auf dem Schlussabschnitt und in der Gesamtwertung.

Als erster Däne hat Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard die Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Im Finale der sechsten und letzten Etappe rund um Eibar dominierte der 26-Jährige vom Team Jumbo-Visma nach Belieben, er sicherte sich nach anspruchsvollen 137,8 Kilometern rund um Eibar seinen dritten Etappensieg und verteidigte das Führungstrikot mit unnachahmlicher Leichtigkeit.

Auf der Schlussetappe, die mit sieben Bergwertungen und knapp 3500 Höhenmetern aufwartete, attackierte der Däne am Itzua knapp 29 Kilometer vor dem Ziel aus dem Feld heraus. Er passierte die verbleibenden Fahrer der Spitzengruppe und fuhr als Solist mit 47 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Briten James Knox (Soudal-Quick Step) über den Zielstrich.

Dritter wurde der Spanier Ion Izagirre (Cofidis/+49 Sekunden), der sich damit im Gesamtklassement am Franzosen David Gaudu (Groupama-FDJ) auf Rang drei vorbeischob. Izagirres Landsmann Mikel Landa (Bahrain-Victorious) komplettierte das Podium als Gesamtzweiter. Landa war mit einem Rückstand von 13 Sekunden auf Vingegaard in das finale Teilstück der Baskenland-Rundfahrt gegangen - am Schlusstag verlor der Tour-de-France-Gesamtvierte von 2017 und 2020 allerdings noch einmal 59 Sekunden.

Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe), der zwischenzeitlich der Spitzengruppe angehörte, beendete die traditionsreiche Rundfahrt als bester Deutscher auf Platz 19 mit 5:50 Minuten Rückstand auf den Sieger. Vingegaard hatte die Gesamtwertung nach dem dritten Teilstück übernommen und seine starke Frühform auch in der Folge unter Beweis gestellt.

Damit deutet vieles auf ein erneutes Duell mit Tadej Pogacar bei der Tour de France in diesem Sommer hin, der sich ebenfalls in herausragender Form zeigt und zuletzt die Flandern-Rundfahrt gewinnen konnte. Vingegaard hatte den Slowenen im Vorjahr in Frankreich überraschend bezwungen.