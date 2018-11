Sport

Achtelfinaleinzug bei Grand Slam: Unterbuchner schreibt Darts-Geschichte

Mit Max Hopp und Martin Schindler scheitern die beiden bekannten deutschen PDC-Spieler beim Grand Slam of Darts bereits in der Gruppenphase. Die Ehre rettet Michael Unterbuchner vonm Konkurrenzverband BDO. Im Achtelfinale wartet der Europameister.

Michael Unterbuchner hat als erster Deutscher beim Grand Slam of Darts das Achtelfinale erreicht. Der 30-Jährige bezwang in Wolverhampton den Engländer Ian White mit 5:3 und zog durch seinen zweiten Sieg als einziger von drei deutschen Teilnehmern in die K.o.-Runde ein.

Unterbuchner, der in der British Darts Organisation (BDO) spielt, belegte in Gruppe D Platz zwei hinter dem zweimaligen Weltmeister Gary Anderson aus Schottland. Im Achtelfinale trifft er am Donnerstag auf Europameister James Wade aus England.

Van Gerwen Dauersieger

Bereits zu Wochenbeginn waren Max Hopp und Martin Schindler, beide in der Professional Darts Corporation (PDC) vertreten, in der Gruppenphase ausgeschieden. Der 22 Jahre alte Hopp unterlag in seiner dritten Partie der Gruppe E Jim Williams (Wales) mit 4:5 und verpasste durch seine zweite Niederlage den Einzug ins Achtelfinale. Der gleichaltrige Schindler scheiterte trotz eines 5:4-Sieges gegen den Österreicher Mensur Suljovic in Gruppe G.

Mehr zum Thema 13.11.18 Grand Slam of Darts Hopp und Schindler scheitern früh

Der Grand Slam of Darts ist das einzige gemeinsame Turnier der konkurrierenden Darts-Verbände PDC und BDO. Dotiert ist der Grand Slam mit 517.000 Euro. Die jüngsten drei Auflagen gewann der niederländische Weltranglistenerste Michael van Gerwen.

Quelle: n-tv.de