Die vorletzte Etappe der Tour de France wird zur Machtdemonstration von Annemiek van Vleuten. Die Ausnahmefahrerin hängt die versammelte Konkurrenz mit einer eindrucksvollen Solofahrt ab - und deklassiert ihre Landsfrau in Gelb um mehr als 24 Minuten. Jetzt wartet noch eine Bergankunft.

Die Niederländerin Annemiek van Vleuten steht kurz vor dem Gesamtsieg bei der Tour de France der Frauen. Die dreimalige Weltmeisterin gewann die fordernde Bergetappe über 127,1 Kilometer nach Le Markstein als Solistin und übernahm das Gelbe Trikot. Die zweitplatzierte Demi Vollering hatte schon 3:26 Minuten Rückstand, dahinter gab es bereits große Zeitabstände und die zuvor führende Niederländerin Marianne Vos brach völlig ein.

"Das war unglaublich. Ich musste es heute einfach versuchen", sagte van Vleuten (Movistar Team Women), die damit nach dem Triumph beim Giro d'Italia vor dem Double steht: "Es war eine Achterbahnfahrt, nachdem ich krank gewesen war. Es ist unglaublich. Meine Mentalität ist es, zu attackieren. Ich musste ja etwas Zeit gut machen. Ich habe sechs Tage einfach nur überlebt. Die Etappe hat für mich gepasst", sagte van Vleuten, die an den ersten Tagen über Magenprobleme geklagt hatte.

Die Olympia-Siegerin im Einzelzeitfahren war auf der Kletterpartie durch das Elsass, die unter anderem in 1338 Metern Höhe über den höchsten Vogesen-Gipfel Großer Belchen führte, eine Klasse für sich. Van Vleuten griff 62 Kilometer vor dem Ziel an - und wurde nicht mehr eingeholt. In der Gesamtwertung liegt sie nun vor der Schlussetappe 3:14 Minuten vor Vollering.

Die Entscheidung fällt am Sonntag bei der Bergankunft an der Planche des Belles Filles, wo am 8. Juli auch eine Etappe der Männer-Tour geendet hatte. Damals war Ausreißer Lennard Kämna nur 100 Meter vor dem Ziel von den Verfolgern um den späteren Tagessieger Tadej Pogacar angefangen worden.

Die Niederländerin Marianne Vos, die am Vortag mit ihrem zweiten Etappensieg die Gesamtführung ausgebaut hatte, lag im Ziel 24:44 Minuten hinter van Vleuten und wurde auch im Gesamtklassement durchgereicht. Die zweimalige Etappensiegerin Lorena Wiebes (Team DSM), Trägerin des Grünen Trikots der punktbesten Fahrerin, trat nach ihrem heftigen Sturz am Vortag nicht mehr an.