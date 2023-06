16 Jahre trennt die beiden Topfavoriten der French Open, im Halbfinale müssen sie zeigen, wer der aktuell bessere Tennisspieler ist: Carlos Alcaraz macht mit einer Machtdemonstration das Traum-Halbfinale gegen Novak Djokovic perfekt. Der Serbe lobt den Jüngeren in den höchsten Tönen.

Novak Djokovic stieß die Faust in die Luft und ließ sich vom Pariser Publikum feiern, später durfte dann auch Carlos Alcaraz nach einer Machtdemonstration jubeln. Im Schatten des Eiffelturms kommt es am Freitag zum Traumhalbfinale der beiden Topfavoriten bei den French Open - und somit zum großen Generationenduell zwischen dem 36 Jahre alten Serben und dem 16 Jahre jüngeren Spanier.

Der stark aufspielende Alcaraz freute sich über ein 6:2, 6:1, 7:6 (7:5) gegen den überforderten griechischen Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas, der auf ganzer Linie enttäuschte. "Ich glaube einfach immer an mich selbst, das ist das Wichtigste. Ich freue mich auf die nächste Partie. Das ist sicher das Match, das jeder sehen will", sagte Alcaraz, der nach 2:12 Stunden seinen sechsten Matchball verwandelte. Der eigentlich formstarke Tsitsipas konnte nur am Ende mithalten und verlor erstmals ein Grand-Slam-Viertelfinale.

"Ein großer Fight" für Djokovic

"Es war ein großer Fight, sowas erwartet man in einem Viertelfinale", hatte der serbische Grand-Slam-Rekordsieger Djokovic nach dem 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 gegen den russischen Olympiafinalisten Karen Chatschanow gesagt. Zuvor hatte er erstmals nach 29 erfolgreichen Sätzen bei Grand Slams in Folge einen Satz abgegeben, sich anschließend aber nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Djokovic steht durch seinen Erfolg zum zwölften Mal in Roland Garros im Halbfinale. Der Sieger von 2016 und 2021 peilt damit weiter den 23. Grand-Slam-Titel seiner Karriere an - bisher teilt er sich den Rekord mit dem verletzungsbedingt nicht teilnehmenden Spanier Rafael Nadal.

US-Open-Sieger Alcaraz, der im vergangenen Jahr im Viertelfinale an Alexander Zverev gescheitert war, spielt diesmal in absoluter Topform um seinen zweiten großen Titel. Er ist nun der jüngste Halbfinalist in Paris seit Djokovic im Jahr 2007 im Alter von zwanzig Jahren in der Vorschlussrunde stand. Das Halbfinale am Freitag ist erst das zweite Duell zwischen den beiden Topfavoriten. 2022 siegte Alcaraz knapp in Madrid.

"Das ist das Match, das viele Leute sehen wollen", sagte Djokovic. "Es ist definitiv die größte Challenge für mich bisher in diesem Turnier. Wenn du der Beste sein willst, musst du die Besten besiegen - er ist auf jeden Fall der Spieler, den es hier zu schlagen gilt."

Es wird ein Duell sein, das von Respekt geprägt ist. Denn Djokovic lobte seinen Konkurrenten in den höchsten Tönen. Und stellte einen interessanten Vergleich an: "Er bringt viel Intensität auf den Court - und damit erinnert er mich an jemanden aus seinem Land, der Linkshänder ist", sagte der Serbe in Anspielung auf Nadal. Alcaraz habe sich seinen Erfolg verdient, führte Djokovic aus. "Er ist bereits ein sehr kompletter Spieler und erst 20."