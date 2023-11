WM-Held Theis stellt NBA-Jahrhunderttalent in den Schatten

Mann für Kleinigkeiten sehr groß WM-Held Theis stellt NBA-Jahrhunderttalent in den Schatten

David Theis im Spiel gegen die Houston Rockets am 17. November 2023.

Daniel Theis schmorte wochenlang bei den Indiana Pacers auf der Bank. Nach seinem Wechsel zu den Los Angeles Clippers dreht der Weltmeister sofort auf. Das Jahrhunderttalent der NBA ist da nur eine Nebenfigur. Der WM-Held ist ganz zufrieden, auch weil er den Stars zuarbeiten kann.

Dunks, Dreier und wertvolle Defensivarbeit - Daniel Theis schnürte in seinem zweiten Auftritt für die Los Angeles Clippers direkt das komplette Paket. Beim 124:99-Auswärtssieg in der Arena der San Antonio Spurs stahl der neue Center der Kalifornier auch Supertalent Victor Wembanyama die Show.

"Es macht so viel Spaß, mit vier zukünftigen Hall-of-Famern im selben Team zu spielen", sagte der Weltmeister bei "Sports Illustrated". Er scheint sich enorm schnell mit den vier Topstars Paul George, Russell Westbrook, James Harden und Kawhi Leonard zurechtzufinden. Insbesondere mit Westbrook harmonierte Theis teilweise schon prächtig.

19 Punkte in 21 Spielminuten bei 80 Prozent Trefferquote, dazu sieben Rebounds - die Zahlen des 31-Jährigen machten durchaus Eindruck. Wembanyama im Trikot der Spurs konnte nicht mithalten. Und Theis' unglückliche Zeit bei den Indiana Pacers scheint schon fast vergessen. "Ich bin sehr froh, dass er nun die Chance bekommt, zu spielen", sagte auch Bundestrainer Gordon Herbert: "Der Junge ist supermotiviert und hat eine tolle Einstellung."

In den sozialen Medien hatten seine Fans schon eine kleine "FreeTheis"-Bewegung initiiert, ehe der Kumpel von Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder vergangene Woche den Absprung schaffte. Theis löste seinen gut dotierten Vertrag in Indiana auf und schaffte die Rückkehr vom Abstellgleis ins Rampenlicht. Die mit Stars gespickten Clippers sind seine fünfte Station in der NBA. Nach schwachem Saisonstart stehen die Kalifornier jetzt bei fünf Siegen und sieben Niederlagen.

Theis möchte seinen Teil dazu beitragen, dass es weiter vorangeht. "Ich bin der Mann für die Kleinigkeiten: Verteidigung, Rebounds", sagte er zuletzt der "Süddeutschen Zeitung": "Es wird ein paar Tage dauern, das System zu lernen, Timing und Rhythmus zu finden - aber: Ich bin gekommen und durfte direkt spielen." Hinter Ivica Zubac ist er aktuell die Nummer zwei unter dem Korb und fügt sich blendend ein.