Keine DSV-Staffel bei Olympia?: Weng und Cologna gewinnen Tour de Ski

Dario Cologna aus der Schweiz ist endgültig Mister Tour de Ski. Und die Norwegerin Heidi Weng verteidigt ihren Titel erfolgreich. Die Deutschen hingegen laufen nur hinterher. Nun ist es fraglich, ob die Männer als Staffel bei den Olympischen Spielen starten.

Heidi Weng aus Norwegen und Dario Cologna aus der Schweiz sind die Sieger der zwölften Tour der Ski. Weng wiederholte ihren Gesamterfolg aus dem Vorjahr im italienischen Val di Fiemme, Cologna sicherte sich bereits zum vierten Mal das Rote Trikot des Tour-Champions. Die deutschen Langläufer wurden im Freudentaumel der Favoriten derweil einmal mehr zu Statisten degradiert. Schon am Vormittag zog Weng alle Aufmerksamkeit auf sich.

Die 26-Jährige gewann die neun Kilometer lange Bergverfolgung mit Bravour. Auf der entscheidenden Tour-Etappe im Trentino hinauf zur Alpe Cermis überholte Weng ihre bislang führende Teamkollegin Ingvild Flugstad Östberg, die mit lediglich 1,8 Sekunden Vorsprung auf die Strecke gegangen war, am finalen Anstieg. Im Ziel lag Weng dann 48,5 Sekunden vor Östberg, die zuvor drei der sechs Tour-Etappen gewonnen hatte.

Stefanie Böhler ist beste Deutsche

Cologna lief das Verfolgungsrennen souverän von vorne weg. Nach dem Rückzug des verletzten Vorjahressiegers Sergej Ustjugow aus Russland, der auf Rang drei in der Gesamtwertung gelegen hatte, fuhr der 31-Jährige seinen vierten Tour-Sieg nach 2009, 2011 und 2012 problemlos ein. Zweiter wurde Martin Johnsrud Sundby aus Norwegen vor dem Kanadier Alex Harvey. Beste Deutsche in der Endabrechnung der Tour ist Stefanie Böhler auf Rang zehn. Am Schlusstag verbessere sich die Olympia-Starterin um zwei Positionen.

Es ist die beste Tour-Platzierung für die 36-Jährige, die bei allen zwölf bisherigen Ausgaben am Start war. Thomas Bing kam als bester Starter des Deutschen Skiverbandes auf Platz 20. Die übrigen sechs Athleten landeten noch weiter hinten. Trösten dürfte die Mannschaft immerhin die erfüllte Olympia-Norm von Lucas Bögl. Er kam in der Verfolgung zwar nur auf Platz 25, da er jedoch die neuntbeste Laufzeit des Tages vorwies, lieferte er damit die zweite Teilvorgabe für die Winterspiele. Er ist damit erst der zweite Athlet neben Bing, der für Südkorea qualifiziert ist. Ursprünglich war aber geplant, dass sich mindestens vier Deutsche auf der Tour für die Spiele in Pyeongchang qualifizieren. Dass der DSV dort auf eine Langlauf-Staffel der Männer verzichten muss, ist nicht unwahrscheinlich.

