Auf seinen Spitzenspieler kann sich das deutsche Tennis-Team beim ATP Cup nicht verlassen: Auch in seinem zweiten Match enttäuscht Alexander Zverev auf ganzer Linie. Da anschließend auch das DTB-Doppel verliert, ist das Turnier in Australien für die Auswahl von Kapitän Boris Becker vorzeitig beendet.

Die deutschen Tennis-Herren sind beim ATP-Cup in Australien vorzeitig ausgeschieden. Das DTB-Team um seinen erneut enttäuschenden Spitzenspieler Alexander Zverev unterlag in seinem letzten Gruppenspiel 1:2 gegen Kanada und verpasste damit die Qualifikation für das Viertelfinale. Im entscheidenden Doppel unterlagen Kevin Krawietz und Andreas Mies in Brisbane 3:6, 6:7 (4:7) gegen Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov.

Zuvor hatte Alexander Zverev das Spitzeneinzel gegen Shapovalov 2:6, 2:6 verloren und in nur 70 Minuten erneut eine erschreckend schwache Leistung gezeigt. Ohne sichtbaren Willen und Einsatz ließ die deutsche Nummer eins die Niederlage einfach über sich ergehen. Schon in den ersten Gruppenspielen hatte Zverev gegen den Australier Nick Kyrgios und den Griechen Stefanos Tsitsipas enttäuscht. "Da sind eine Menge Dinge, die ich verbessern muss", sagte der Weltranglistensiebte Zverev nach seiner klaren Niederlage gegen Shapovalov und fügte hinzu: "Es ist erst der Start in die Saison. Ich muss meinen Rhythmus finden."

Da Jan-Lennard Struff im ersten Einzel gegen Felix Auger-Aliassime aber eine starke Leistung zeigte und mit 6:1, 6:4 gewann, sollte die Entscheidung im Doppel fallen. Doch die beiden French-Open-Sieger Krawietz und Mies bemühten sich vergeblich um eine Rettung des Teams, das von Kapitän Boris Becker angeführt wird.

Neben den sechs Gruppensiegern qualifizieren sich beim neuen Team-Wettbewerb auch die beiden besten Gruppenzweiten für das Viertelfinale in Sydney. Die Kanadier, die sich mit dem Sieg gegen Deutschland den zweiten Platz in der Gruppe A sicherten, müssen nun die Ergebnisse in den anderen Gruppen abwarten. Deutschland hatte lediglich sein zweites Duell in der Gruppe F gegen Griechenland gewonnen.

Der ATP Cup wird bis zum 12. Januar in Brisbane, Perth und Sydney ausgetragen. Es geht um ein Preisgeld von 15 Millionen US-Dollar, die Profis können zudem Punkte für die Weltrangliste sammeln.