(Zu) frühes Aus in Wimbledon

(Zu) frühes Aus in Wimbledon Williams quält ihr "gebrochenes Herz"

(Foto: Pool via REUTERS)

Es ist die nächste große Enttäuschung für Serena Williams. Die Grande Dame des Tennis muss verletzt in Wimbledon aufgeben. Die 39-Jährige treibt die Jagd nach dem Rekord von 24 Grand-Slam-Titeln. Doch vielleicht ist es auch der endgültige Abschied aus London.

Mit einem qualvollen Schrei verwandelte sich der große Traum von Serena Williams endgültig in einen Albtraum. Unter dem Raunen des entsetzten Publikums sackte die Tennis-Queen in die Knie, senkte den Kopf auf den heiligen Rasen - und ließ den Tränen freien Lauf. Und als der 39 Jahre alte US-Superstar dann mit feuchten Augen, Hand auf dem Herzen und schmerzendem Oberschenkel vom Centre Court humpelte, stellte sich zwangsläufig die Frage, ob dies schon der Abschied für immer aus Wimbledon war.

Durch die verletzungsbedingte Aufgabe in der ersten Runde ist Williams' jahrelange und glücklose Rekordjagd wieder einmal auf dramatische Weise gestoppt worden. Und mit jedem weiteren vergeblichen Anlauf rückt dieser eine Grand-Slam-Titel, der zu den 24 Siegen der Australierin Margaret Court noch fehlt, in immer weitere Ferne - vielleicht sogar in unerreichbare.

Erst in der Nacht zu Mittwoch fand Williams Worte für diese neuerliche Enttäuschung. "Es hat mir das Herz gebrochen, dass ich heute aufgeben musste, nachdem ich mich am rechten Bein verletzt habe", schrieb sie bei Instagram: "Die außergewöhnliche Wärme und Unterstützung des Publikums zu spüren, als ich heute auf den Platz und wieder runterging, bedeutete mir die Welt."

Erinnerungen an Melbourne

Wie sich Williams rund drei Stunden zuvor mit wehmütigem Blick vom Londoner Publikum verabschiedet hatte, erinnerte an ihren emotionalen Abgang nach dem verlorenen Halbfinale bei den Australian Open im Februar gegen Naomi Osaka. Bei der Frage auf der anschließenden Pressekonferenz, ob dies der endgültige Abschied aus Melbourne war, gab sie eine ausweichende Antwort - wenig später brach sie in Tränen aus und verließ den Raum fluchtartig.

Noch treibt die Mutter der dreijährigen Olympia die Jagd nach dem Rekord an, dieser Kampfgeist war ihr auch in Wimbledon nicht abzusprechen. Mit dick bandagiertem Oberschenkel war die siebenmalige Turniersiegerin zum Erstrundenmatch gegen Alexandra Sasnowitsch (Belarus) auf den Centre Court gekommen. Doch nach einem frühen Ausrutscher musste sie sich minutenlang abseits des Platzes behandeln lassen. Williams kehrte zurück, biss noch für einige Punkte auf die Zähne - ehe sie mit schmerzerfülltem Schrei niederging.

Über vier Jahre liegt der bislang letzte ihrer 23 Grand-Slam-Titel schon zurück, vier Major-Finals verlor sie seither. Und die Zeit spielt gegen die langjährige Nummer eins der Welt, die besten Chancen auf Titel 24 waren ihr in Wimbledon ausgerechnet worden.

Wie lange sie es weiter versuchen will, bleibt offen. Einen Start bei den Olympischen Spielen in Tokio hat sie schon vor Wimbledon ausgeschlossen, ohne Gründe zu nennen. Und am 26. September wird Serena Williams 40 Jahre alt.