Gegner rastet in Tennismatch aus: Zverev erreicht erneut ATP-Finale

Titelverteidiger Alexander Zverev bringt beim Tennis-Hartplatz-Turnier in Washington den Griechen Stefanos Tsitsipas an den Rand der Verzweiflung und steht nun erneut im Finale. Weniger gut läuft es für Andrea Petkovic.

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Washington D.C. erneut ins Finale eingezogen. Der Titelverteidiger setzte sich in der Vorschlussrunde mit 6:2, 6:4 gegen den 19 Jahre alten Griechen Stefanos Tsitsipas durch. Im Endspiel des mit rund 2,15 Millionen US-Dollar dotierten Turniers trifft Zverev am Sonntag auf den Australier Alex De Minaur oder den Russen Andrej Rublew.

Der Hamburger Zverev steht zum 14. Mal in einem Endspiel auf der ATP-Tour, achtmal verließ er den Platz bislang als Sieger. In diesem Jahr gewann die Nummer drei der Welt in München und Madrid, in Miami und Rom scheiterte er jeweils an seinem Endspielgegner. Der 21-Jährige war gegen seinen zwei Jahre jüngeren Widersacher von Beginn an dominant. Tsitsipas war schnell der Verzweiflung nahe, beim Stand von 4:1 im ersten Satz für Zverev schlug sich die Nummer 32 der Weltrangliste beim Seitenwechsel aus Frust selbst mehrfach ins Gesicht und feuerte wutentbrannt eine Wasserflasche auf den Boden.

Aus für Petkovic

Die weibliche deutsche Tennis-Hoffungsträgerin Andrea Petkovic hat derweil ihr erstes Finale auf der WTA-Tour seit knapp dreieinhalb Jahren verpasst. Die 30-Jährige aus Darmstadt unterlag im Halbfinale der Russin Swetlana Kusnezowa mit 2:6, 2:6.

Petkovic startete gut ins Match und nahm ihrer Gegnerin direkt das erste Aufschlagspiel zum 2:0 ab. Anschließend konnte die Nummer 91 der Weltrangliste das eigene Service jedoch dreimal in Folge nicht durchbringen und verlor den ersten Satz mit 2:6. Im zweiten Durchgang gelang der früheren Top-Ten-Spielerin trotz einer kämpferischen Steigerung keine Wende mehr.

Petkovic stand 2013 im Finale des mit 250.000 US-Dollar dotierten Turniers, unterlag aber auf den Tag genau vor fünf Jahren der Slowakin Magdalena Rybarikova. Den letzten Turniersieg feierte die Darmstädterin im Februar 2015 beim Turnier im belgischen Antwerpen, damals stand sie auch letztmals in einem Endspiel auf der WTA-Tour.

Quelle: n-tv.de