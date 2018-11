Sport

ATP Finals ausgelost: Zverev erwischt Gruppe mit Djokovic

Die deutsche Tennishoffnung Alexander Zverev trifft beim Finalturnier der ATP mit Novak Djokovic auf die Nummer eins der Welt. Neben dem Serben komplettieren Marin Cilic und John Isner die Gruppe. Zwei Tennisgrößen verpassen das Saisonfinale allerdings.

Beim Saisonfinale der Tennisherren bekommt es der Deutsche Alexander Zverev mit den besten Spielern der Welt zu tun. Zverev wurde für das Turnier in London in eine Gruppe mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic, dem Kroaten Marin Cilic und dem US-Amerikaner John Isner gelost.

Die zweite Gruppe wird von Roger Feder angeführt. Der Südafrikaner Kevin Anderson, der Österreicher Dominic Thiem sowie Kei Nishikori kämpfen ebenalls um ein Preisgeld von insgesamt acht Millionen US-Dollar. Innerhalb der Gruppe spielen die Teilnehmer jeweils einmal gegeneinander. Die beiden Besten ziehen ins Halbfinale ein. Das Hallenturnier findet vom 11. November bis zum 18. November statt.

Mit Rafael Nadal musste zuvor bereits die Nummer drei der Welt seine Teilnahme absagen. Seine Bauchmuskelverletzung, wegen der er bereits in der vergangenen Woche für das Tennis-Turnier in Paris abgesagt hatte, verhindere auch einen Start in der englischen Hauptstadt, teilte der 32 Jahre alte Weltranglistenzweite am Montag bei Twitter mit. Er nutze die Verletzungspause auch zu einem Eingriff am Sprunggelenk, das ihm in der Vergangenheit immer wieder Probleme bereitet habe, schrieb der Spanier. Zur kommenden Saison wolle er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein. Isner rückte in der Folge für Nadal nach.

Vor Nadal hatte bereits der Argentinier Juan Martin del Potro seine Teilnahme am Turnier der besten acht Spieler der Saison wegen einer Knieverletzung abgesagt. Für del Potro war der Nishikori ins Teilnehmerfeld gerutscht.

Titelverteidiger Grigor Dimitrow (Bulgarien) hat sich als Nummer 19 der Saisonwertung nicht qualifiziert. Zwei deutsche Sieger hat es bislang gegeben: Boris Becker gewann 1988, 1992 und 1995, Michael Stich war 1993 erfolgreich.

Quelle: n-tv.de