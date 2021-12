Die längste Formel-1-Saison der Geschichte biegt auf die Zielgerade ein - und der Ausgang ist völlig offen. An der Spitze geht es so spannend zu wie seit vielen Jahren nicht mehr. In einer repräsentativen Umfrage wird die Spannung deutlich. Und auch, dass die deutschen Fans einen klaren Favoriten haben.

20 Rennen sind gefahren, zwei stehen noch aus - spätestens dann steht der Formel-1-Weltmeister des Jahres 2022 fest. Hinter den Piloten liegt schon ein Mammutprogramm, so viele Rennen wie in dieser Saison gab es in der langen Geschichte der Königsklasse noch nie. Und es ist ein Kampf wie seit langem nicht mehr. Acht Punkte liegt Red-Bull-Pilot Max Verstappen vor dem siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton. Beide bekämpfen sich auf der Strecke hart, ihre Chefs beschimpfen einander im Rahmenprogramm. "Im Moment ist es an der Grenze, aber fair. Das ist gut für die Formel 1", sagte der vierfache Weltmeister Alain Prost der "Sport Bild". "Klar ist schon: Einer von beiden wird am Ende der Saison ein großartiger und würdiger Weltmeister sein. Egal, wer es am Ende wird."

Wer es am Ende wird, darüber sind auch die deutschen Rennsportfans uneins: Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL Deutschland* glauben 36 Prozent, dass Mercedes-Star Hamilton den kleinen Rückstand noch kassiert und sich damit vor Michael Schumacher zum alleinigen Rekordweltmeister machen wird. 56 Prozent rechnen damit, dass der Niederländer Verstappen seinen kleinen Vorsprung ins Ziel retten kann. Nur acht Prozent wollten keinen Favoriten präsentieren.

Der Trend spricht derweil eine eindeutige Sprache: Mit zwei spektakulären Siegen zuletzt in Brasilien und Katar hatte Hamilton eine Aufholjagd auf den schon bis auf 24 Punkte enteilten Verstappen eingeleitet. Und wenn eintritt, was Mercedes-Sportchef Toto Wolff androhte, wird das Premieren-Rennen in Saudi-Arabien am Sonntag (ab 17.15 Uhr live bei RTL) ein spektakuläres Halbfinale.

"Wir sind auf der Jagd, motivierter denn je und freuen uns auf das Renndebüt in Saudi-Arabien", betonte Wolff vor der Premiere auf dem Dschidda Corniche Circuit, der mit seinen langen Vollgaspassagen und den schnellen Kurven Mercedes liegen sollte. "Jetzt kommt die richtige Granate wieder rein für Saudi-Arabien und Abu Dhabi. Wir haben uns dieses Feuer für die letzten zwei Rennen aufbewahrt." Im Grand Prix zuvor in Brasilien hatte der Engländer mit einem frischen Aggregat brilliert, anschließend in Katar wurde der Motor aber nicht eingesetzt und aufgespart.

Max Verstappen gibt sich derweil betont entspannt: "Ich fühle mich ruhig. Ich weiß, dass ich immer versuchen werde, mein Bestes zu geben", sagte der WM-Führende, der schon am Wochenende zum ersten Mal in seiner Karriere Weltmeister werden kann. "Es wird ein aufregendes Saisonende werden." Gewinnt Verstappen in Saudi-Arabien und Lewis Hamilton kommt über Rang 7 nicht hinaus, holt sich der 23-Jährige den Titel. Angesichts der Dominanz der beiden Spitzenpiloten und der Zuverlässigkeit ihrer Boliden ein eher unwahrscheinliches Szenario.

Doch es würde den deutschen Rennsport-Fans gut gefallen, wenn es so käme. Denn 80 Prozent der von Forsa im Auftrag von RTL/ntv befragten Formel1-Interessierten wünschen Verstappen den Titel, nur 17 Prozent wollen Hamilton den achten WM-Titel in Serie bejubeln sehen. Unter allen Befragten gönnen 39 Prozent Verstappen den Titel mehr als Hamilton, dem lediglich 8 Prozent den erneuten WM-Titel wünschen. So oder so: Die Formel 1, in der Mercedes über Jahre nach Belieben dominierte und zuletzt siebenmal in Serie den Weltmeister stellte, steht vor einem begeisternden Endspurt.

*Die Umfrage fand im Zeitraum vom 24. bis zum 25. November 2021 im Rahmen des RTL/ntv-Trendbarometers statt