Noch zehn Rennen, dann ist Schluss: Sebastian Vettel beendet am Saisonende seine überaus erfolgreiche Karriere in der Formel 1. Nicht nur seine zahlreichen Fans werden den vierfachen Weltmeister vermissen. Auch langjährige Wegbegleiter richten große Worte an den Heppenheimer.

"Ich liebe diesen Sport", erklärte Vettel in seinem Statement, das er in einem Video auf Instagram teilte: "Er war der Mittelpunkt meines Lebens, seit ich mich erinnern kann. Aber so sehr es das Leben auf der Strecke gibt, so sehr gibt es auch mein Leben abseits der Strecke. Ein Rennfahrer zu sein, war nie meine einzige Identität." Fest steht: Die Formel 1 wird Vettel fehlen, Vettel wird der Formel 1 fehlen.

Heiko Wasser (RTL-Kommentator): "Ich habe Sebastian Vettel verfolgt, von seiner ersten Freitags-Fahrt, über sein erstes Rennen in Indianapolis, bis zu seinen WM-Titeln und der tragischen Zeit bei Ferrari, wo wirklich nur ganz wenig zur WM in rot fehlte. Er hat mir immer Spaß gemacht und wird mir und auch allen Formel 1 Fans fehlen."

Kai Ebel (RTL-Reporter): "Nicht ganz unerwartet ist Sebastian Vettel zurückgetreten, unerwartet ist aber die Art und Weise seines Rücktritts. Er wählt nicht einen offiziellen Pressetermin des Teams, sondern er wählt Instagram und damit seinen Eintritt in die Social-Media-Welt. Ganz ohne Branding, ganz ohne direkten Formel 1 Bezug. Das zeigt, dass Vettel auch in Zukunft einen anderen Weg gehen wird. Der Rücktritt ist aus meiner Sicht eher politischer Natur und nicht sportlich. Es ist auch ein Hinweis darauf, wo sich Vettel in Zukunft stärker engagieren wird."

Christian Danner (Formel-1-Experte): "Ich bin immer froh, so exponierte und erfolgreiche Fahrer, vom allerersten bis hin zum allerletzten Rennen begleiten zu dürfen. Das Schönste ist, dass er aller Voraussicht nach gesund in den Ruhestand gehen kann. Offensichtlich hat er bereits viele neue Interessen entwickelt und ich bin mir sicher, dass er die auch weiter so intensiv verfolgen wird."

Mike Krack (Aston-Martin-Teamchef): "Sebastian ist ein super Fahrer - schnell, intelligent, strategisch - und natürlich werden wir seine Qualitäten vermissen. Wir haben alle von ihm gelernt und das Wissen, das wir durch die Zusammenarbeit mit ihm gewonnen haben, wird unserem Team noch lange nach seinem Abschied helfen."

Lawrence Stroll (Aston-Martin-Chairman): "Ich möchte Sebastian aus tiefstem Herzen für seine großartige Arbeit, die er in den letzten eineinhalb Jahren für Aston Martin geleistet hat, danken. Wir haben ihm klargemacht, dass wir mit ihm gerne im nächsten Jahr weitergemacht hätten, aber am Ende hat er getan, was sich für ihn und seine Familie richtig angefühlt hat und das respektieren wir natürlich."

Nico Rosberg (Ehemaliger F1-Weltmeister): "Herzlichen Glückwunsch Seb zu einer unglaublichen Karriere! Einer der Rivalen, die ich am meisten respektiert habe - eine absolute Legende des Sports. 4 Titel sind eine gewaltige Leistung und wohlverdient. Alles Gute für die Zukunft!"

Mick Schumacher (Haas-Pilot): "Ich bin so traurig, dass du uns verlässt, aber gleichzeitig gespannt auf das neue Kapitel in deinem Leben. Du warst und bist eine solch wichtige Person für mich und ich bin dankbar für unsere Freundschaft. Danke für alles, das du zu unserem Sport, den wir beide lieben, beigesteuert hast. Ich kann unsere letzten gemeinsamen Rennen kaum abwarten. Danke Seb, du bist eine Inspiration."

Lewis Hamilton (Siebenfacher F1-Weltmeister): "Seb, es war mir eine Ehre, dich einen Konkurrenten zu nennen, und eine noch größere Ehre, dich meinen Freund zu nennen. Diesen Sport besser zu verlassen, als man ihn vorgefunden hat, ist immer das Ziel. Ich habe keinen Zweifel, dass alles, was als Nächstes für dich kommt, aufregend, bedeutungsvoll und lohnend sein wird. Ich liebe dich."