Seine erste Saison bei Ferrari schloss Leclerc in der Fahrer-WM vor Sebastian Vettel ab. Ob er auf der Konsole genauso erfolgreich ist?

Die Formel 1 fährt Rennen - zumindest virtuell. Beim zweiten offiziellen Grand Prix fährt erstmals einer der großen Namen mit. Und Ferrari-Pilot Charles Leclerc ist nicht der einzige bekannte Fahrer, der am Sonntag um den Sieg mitfährt.

Sebastian Vettels Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc wird beim zweiten Rennen der virtuellen Formel-1-Serie sein Debüt geben. Der 22 Jahre alte Monegasse ist einer von insgesamt fünf Stammpiloten aus der Motorsport-Königsklasse. Die weiteren sind: Alex Albon von Red Bull, Lando Norris von McLaren und die beiden Williams-Fahrer George Russell und Nicholas Latifi. Das zweite Rennen der F1 Esports Virtual Grand Prix Serie wird an diesem Sonntag (21.00 Uhr) stattfinden. Gefahren wird auf dem virtuellen Kurs in Melbourne, nach dem Qualifying startet ein Rennen über 28 Runden. Insgesamt soll die Veranstaltung rund 90 Minuten dauern.

Das erste Rennen der Serie hatte der 20 Jahre alte chinesische Formel-2-Pilot Guanyu Zhou vor dem in der Formel E aktiven Stoffel Vandoorne gewonnen. Bereits beim ersten Rennen hatte die Königsklasse des Motorsports angekündigt, dass mehrere aktive Fahrer teilnehmen. Schließlich waren es jedoch "nur" McLaren-Pilot Norris und Williams-Neuling Latifi.

Dafür hatte der nach der vergangenen Saison von Renault nicht weiter beschäftigte Nico Hülkenberg zumindest digital ein unerwartet zeitnahes Formel-1-Comeback gefeiert: Nach einem Startcrash fuhr auf Rang elf ins Ziel. Auch Michael Schumachers einstiger Teamkollege bei Benetton, der dreifache Grand-Prix-Sieger Johnny Herbert nahm teil. Neben aktiven und ehemaligen Fahrern fanden sich auch einige prominente Namen in der Startaufstellung, darunter etwa Sänger Liam Payne, Bahnrad-Olympiasieger Chris Hoy und Profi-Golfer Ian Poulter. Wie das Fahrerfeld für das zweite

Die Formel 1 veranstaltet die Rennen vor allem zur Unterhaltung der Fans, nachdem durch die Coronavirus-Pandemie die ersten acht Saisonrennen bereits abgesagt oder verschoben werden mussten. Noch ist unklar, wann die Saison startet. An kommenden Wochenende hätte die Premiere des Großen Preises von Vietnam auf der neuen Rennstrecke in Hanoi auf dem Programm gestanden. Da die simulierten Rennen im Videospiel "F1 2019" stattfinden, ist die neue Strecke allerdings noch nicht verfügbar, deshalb wird auf dem Albert Park Circuit in Australien gefahren.