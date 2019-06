Formel-1-Pilot Sebastian Vettel startet am Sonntag beim Großen Preis von Kanada von Platz eins. Der Deutsche gewinnt nämlich in seinem Ferrari die Qualifikation in Montreal. Zweiter wird Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes vor Vettels Teamkollegen Charles Leclerc.

Sebastian Vettel geht in seinem Ferrari vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Kanada am Sonntag (ab 20.10 Uhr unserer Zeit bei RTL und im Liveticker bei n-tv.de). Bei der Qualifikation in Montreal setzte sich der deutsche Formel-1-Pilot vor dem englischen Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes und seinem Teamkollegen Charles Leclerc aus Monaco durch. Für Vettel ist es die erste Pole der Saison und die 56. seiner Karriere.

"Ich bin voller Adrenalin. Das war eine super Runde. Ich bin sehr glücklich für das Team", sagte Vettel nach seiner ersten Pole seit 17 Rennen: "Das Auto war deutlich besser als gestern, es hat sich sehr gut angefühlt." Hamilton erklärte: "Auf den Longruns scheinen wir gut zu sein. Wir haben alles gegeben, ich bin glücklich mit dem Job, den wir gemacht haben. Die Ferraris sind schnell, aber so soll es sein."

Renault-Pilot Nico Hülkenberg belegte Rang sieben direkt vor dem Finnen Valtteri Bottas aus Finnland im zweiten Mercedes. Der WM-Vierte Max Verstappen aus den Niederlanden im Red Bull) wurde nur Elfter, nachdem der zweite Qualifying-Abschnitt nach einem Unfall des Dänen Kevin Magnussen vorzeitig beendet wurde. Vettel hat als WM-Dritter bereits 55 Punkte Rückstand auf Hamilton, der zuletzt in Monaco seinen vierten Saisonsieg feierte. Ferrari wartet nach sechs Rennen noch auf den ersten Triumph des Jahres.