Die Formel 1 macht im Jahr 2020 einen Bogen um Deutschland. Für die kommende Saison umfasst der Kalender mit 22 Grands Prix zwar so viele Rennen wie noch nie. Hockenheim aber ist nicht mehr dabei. Dafür kehrt die Serie in ein Nachbarland zurück.

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell bestätigt: In der Saison 2020 gibt es kein Formel-1-Rennen in Deutschland. Die Königsklasse des Motorsports veröffentlichte am Donnerstag ihren Kalender für das kommende Jahr, Hockenheim ist darauf nicht mehr zu finden. Damit steht nun fest, was sich nach dem Großen Preis auf dem traditionsreichen Kurs Ende Juli abzeichnete: Die Rennserie macht künftig einen Bogen um Deutschland. Erstmals in ihrer Geschichte trägt die Formel 1 in der kommenden Saison 22 Rennen aus, eine neue Rekordzahl - aber eben ohne deutsche Station.

Neu im Kalender sind die Rennen in Vietnam und in den Niederlanden. Red-Bull-Pilot Max Verstappen darf sich erstmals auf ein Heimrennen freuen, wenn am 3. Mai 2020 in Zandvoort die Startampel von Rot auf Grün springt. Der Saisonauftakt findet wie in den vergangenen Jahren im australischen Melbourne statt und ist angesetzt für den 15. März 2020. Das Finale in Abu Dhabi steigt am 29. November. Noch sind die Termine für die 70. Austragung der Formel-1-Weltmeisterschaft vorläufig, die Bestätigung durch den Automobil-Weltverband Fia gilt allerdings als Formalie.

Grand Prix bedeutet wirtschaftliches Risiko

Die Verantwortlichen des Hockenheim-Rings werden von diesem Schritt nicht überrascht sein. Bereits Anfang des Monats hatten die Betreiber der deutschen Strecke "die Chancen für ein Rennen im kommenden Jahr als eher gering bewertet", sagte damals Geschäftsführer Jorn Teske. Die hohen Summen, die die Ausrichter an die Formel 1 zahlen müssen, waren für Hockenheim in den vergangenen Jahren zum Problem geworden. In der laufenden Saison machte erst Titelsponsor Mercedes eine Austragung möglich.

Das vorläufige Aus ist mit dem neuen Kalender zwar bestätigt, grundsätzlich aber bemüht sich der Ring darum, wieder ein Rennen nach Hockenheim zu holen. "Wir wollen die Formel 1 in Deutschland weiter stattfinden lassen und werden weiter die Gespräche suchen", sagte Teske gegenüber dem Sportinformationsdienst. Allerdings schränkte er ein: "Wir werden keinen Grand Prix mehr durchführen, bei dem wir das wirtschaftliche Risiko tragen."